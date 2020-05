Som en følge av korona-krisen skal folk holde seg minst én meter fra hverandre. Dette gjelder over alt. Bestandig.

Det krever sitt, særlig på en handletur i en butikk med mange andre kunder.

Der var nettopp det som skjedde på en Meny-butikk i Østfoldhallene i Fredrikstad lørdag.

Da brøt det nemlig ut full slåsskamp mellom to menn. Det er uklart hvem som startet slåssingen, men årsaken var at de sto for nær hverandre på butikken, ifølge politiet.

#Rolvsøy Kl.1240 rykket politi og amb ut på melding om slåsskamp på Meny Østfoldhallen. To personer var involvert i slåsskampen. En person er kjørt til sykehus med mulig bruddskader i ansiktet. Krangelen skal ha oppstått fordi man stod for nærme hverandre. — Politiet i Øst (@politietost) May 23, 2020

Sykehus

En mann i 60-årene er sendt til sykehus med mulige bruddskader i en arm og et bein, opplyser operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB lørdag ettermiddag.

Den andre involverte, en mann i 40-årene, er ikke skadd.

Slåsskampen fant sted på Meny Østfoldhallene ved 12.40-tiden lørdag. Både politi og ambulanse rykket ut.

Det er altså uklart hvem som startet slåssingen.

– Det var krangling i forkant, sier Samuelsen.

Politiet oppretter sak på forholdet og skal undersøke hva som har skjedd.

Ingen er foreløpig pågrepet. (NTB)