– Det var den rødgrønne regjeringen som bestemte retningslinjene for salget som startet i 2011, påpekte landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) i Stortingets spørretime onsdag.

Statskogs salg av skogeiendommer ble tema i Stortinget etter at Dagsavisen har omtalt disse salgene i flere artikler. Bollestad måtte svare på spørsmål fra Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen.

Høyest mulig pris

Retningslinjene som Bollestad henviste til, tilsier at Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris gjennom salg til markedsverdi og gjennom budgivning. Konsekvensene av dette fikk Bollestad selv føle på kroppen da hun var ordfører i Gjesdal kommune i Rogaland i perioden 2007-2013, kunne hun fortelle.

– Da jeg satt som ordfører var jeg villig til å kjøpe den skogen som lå nær sentrum for at allmennheten og kommunen skulle kunne legge til rette for ulike typer turløyper, men retningslinjene for kjøpet var høystbydende. Jeg satt i en budrunde med Ap i regjering som solgte Statskog sin eiendom, fortalte Bollestad.

– Stor forskjell

Den eneste eiendommen Statskog så langt har solgt i Gjesdal, ble solgt i 2011, og er på 318 dekar. Den ble solgt til kommunen, ifølge Statskogs oversikter.

Denne eiendommen er blant de minste Statskog har solgt. Den største er på over 32.000 dekar.

– Det er stor forskjell mellom det som er arronderingssalg, det å legge til enkelte teiger til lokale skogbrukere, kontra hva vi ser nå fra Høyre-regjeringen hvor advokater kjøper opp gigantiske områder for eksempel på Hitra, for å få kontroll over jaktrettighetene. Det er Ap klokkeklart imot, understreket Sandtrøen.

Bollestad, på sin side, mener regjeringen siden Erna Solberg ble statsminister i 2013, bare har videreført retningslinjene til den rødgrønne regjeringen.

– Det er ikke snakk om storstilt privatisering, men om arronderingssalg, sa Bollestad.

Hun bekreftet at jaktrettighetene følger grunneierne ved salg, men påpekte også at disse salgene ikke berører allmennhetens rett til ferdsel i disse områdene.