Skoler og universiteter kan måtte vente lenger med åpning

Universiteter og høyskoler er foreløpig stengt for fysisk undervisning fram til tirsdag neste uke. På en pressekonferanse onsdag vil det komme ny informasjon om smittesituasjonen, og mot helgen skal regjeringen bestemme seg for hvilket tiltaksnivå de skal legge seg på.

Men allerede nå er sannsynligheten stor for at tiltakene blir forlenget, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) og forskningsminister Henrik Asheim (H) til Dagbladet.

– Det er viktig for oss at folk er forberedt på innstramminger, sier Melby, som ber folk være forberedt på full hjemmeskole i videregående.

Tre scenarioer

– Vi planlegger nå for tre scenarioer, hvorav ett er å holde det røde nivået i skolene og stramme til ytterligere. Det kan bli utfallet i helga som kommer, sier Melby.

Det kan også bety fortsatt heldigital undervisning på universitetene. Asheim sier til NTB at han forstår at studentene kommer i en vanskelig situasjon, og at mange savner det sosiale i studietida.

– Jeg forstår at det er frustrerende. Og at vi håper å kunne gi informasjon så raskt som mulig, sier han.

Regjeringen har fått kritikk for å informere om de siste innstrammingene først dagen før skoler og universiteter skulle åpne etter nyttår.

– Det kom jo veldig brått på sist, og det var fordi rådet kom veldig brått på. Studentene fikk beskjed samme dag som vi fikk beskjed. Jeg håper at vi kan få en vurdering over helgen på smitteråd og kunne gi et noe bedre svar da, sier Asheim.

– Bundet av rådene

Men foreløpig er det for tidlig å si hvordan det blir framover.

– Vi er litt bundet av rådene vi får fra helsemyndighetene, sier Asheim.

– Så de som har blitt hjemme, kan godt bli hjemme litt lenger?

– Nei, du får ikke meg til å si det. Men vi skal forsøke å gi den informasjonen med bedre tid enn vi gjorde sist.

Også statsminister Erna Solberg (H) unnskyldte den korte tidsfristen sist på regjeringens kontaktkonferanse for forskning og høyere utdanning tirsdag.

– Dessverre er det sånn at jeg gjerne skulle gitt dere lengre tidsfrister og lenger tid til å planlegge, men viruset er ikke sånn. Vi må agere når vi ser endringer, sa hun.

Er i beredskap

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er spent på hvilket tiltaksnivå regjeringen nå vil legge seg på.

– Vi er i beredskap for å starte opp med fysisk undervisning i det øyeblikket vi får grønt lys, sier han til NTB.

Men samtidig ser han ikke for seg at det blir mye fysisk undervisning nå.

– Men vi bruker det mulighetsrommet vi har, og vil være så åpne som mulig og så lukket som påkrevd gjennom hele semesteret. Det vil bli en blanding av digital og fysisk undervisning, sier han.

– Dette er krevende, men vi har en fantastisk stab som kommer til å gjøre alt de kan for å gjøre dette best mulig for studentene, understreker rektoren.

Flere oppsøker helsetjenesten

For de nye studentene som begynte 4. januar, er situasjonen ekstra krevende, sier Stølen.

– Mange av dem er unge og mangler studieerfaring. De har hatt en studiestartuke med digitalt opplegg i mindre grupper. Men de har også fått lov til å møte hverandre i små grupper, gjerne utendørs. Vi må gjøre så godt vi kan og bidra til et studentfellesskap i studietida.

Samtidig opplever universitetet at studentene sliter mer enn før.

– Vi har nok noe flere henvendelser til SiOs helsetjeneste enn vanlig, medgir Stølen.

