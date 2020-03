Torsdag kveld ble alle landets barnehager og utdanningsinstitusjoner stengt. Nå har kun barn med et særskilt omsorgsbehov og barna til personer med samfunns- eller virksomhetskritiske funksjoner krav på tilbud.

Selv om det medfører et mindre behov for personell fysisk til stede i barnehager og på skoler, opplyser Skolenes landsforbund om flere henvendelser fra ansatte som må møte på jobb som vanlig mandag morgen.

– Dette er både meningsløst og potensielt livsfarlig. Vi må unngå fysisk kontakt og ikke samle mange mennesker på samme sted uten at det er absolutt nødvendig. Alle som ikke trengs i skoler og barnehager, må beordres til hjemmekontor. Det forundrer oss at enkelte kommuner og andre arbeidsgivere fortsatt ikke har fattet dette, sier forbundssekretær Geir Allan Stava i en pressemelding.

Melby oppfordrer til hjemmekontor

Lørdag ba LO-fagforbundet kunnskapsminister Guri Melby (V) om å gripe inn og beordre hjemmekontor.

– Jeg er kjent med at dette er en problemstilling på enkelte skoler. Det er viktig at både rektorer og lærere følger retningslinjene fra Helsedirektoratet som sier at flest mulig skal jobbe hjemmefra. Både på skoler og andre arbeidsplasser skal flest mulig jobbe hjemmefra når arbeidsoppgavene ikke krever at de er til stede på jobben, sier Melby til NTB.

Kreative løsninger

Melby opplyser at ved flere skoler jobber lærere hjemmefra med å lage gode undervisningsopplegg for elevene på nettbrett og PC.

– Jeg er helt imponert over hvordan lærere i hele landet nå kaster seg rundt for å gi elevene opplæring selv om de ikke kan være til stede på skolen, sier kunnskapsministeren.

Utdanningsinstitusjonene er stengt til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.