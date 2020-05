Det bekrefter rektor ved skolen, Halvor Holm, overfor Dagsavisen.

– En elev fikk påvist smitte. Det er en halv klasse som er satt i karantene, altså en kohort.

Elevene som nå er i karantene utgjør cirka 15 personer, i tillegg til to lærere. De ble satt i karantene etter at eleven fikk påvist Covid-19 på lørdag, opplyser Holm.

Elevene vil dermed være i karantene i ti dager.

Årsaken til at kun halve klassen er i karantene er at skoleklassene er delt inn i grupper for å unngå smitte.

– Halve klassen er hjemme til lunsj, så får de hjemmeundervisning. Så vasker vi over og bytter etter skolefri, sier rektor.

Smitteansvarlig har informert at ytterligere smitte blant elevene per nå er lite sannsynlig, ifølge Holm.