Skisse: Slik blir kontantstøtten til kriserammede bedrifter

Etter det NTB kjenner til, ble skissen presentert for finanskomiteen på Stortinget torsdag.

LO og NHO har vært i dialog med Finansdepartementet gjennom uka om den nye kompensasjonsordningen, som offisielt skal legges fram fredag.

I skissen, som NTB har fått tilgang til, legges det opp til at bedrifter må ha opplevd et fall i omsetningen på 30 prosent eller mer per måned fra og med april for å være kvalifisert til å få støtte gjennom ordningen.

For mars settes kravet til 20 prosents fall, ettersom krisetiltakene først ble innført litt ut i mars.

Det var Dagens Næringsliv og TV 2 som omtalte skissen først.

Den nye ordningen vil ikke gjelde alle sektorer. De som holdes utenfor, er blant annet finansnæringen, olje og gass og flyselskaper.

Foretak som er uten ansatte, uten aktivitet eller under konkursbehandling vil heller ikke være kvalifisert til støtte.

