Fradrag for kost og losji for pendlere gis bare for en periode på 24 måneder fra det tidspunktet skattyter først ble gitt fradrag for merkostnadene, ifølge Skatteetaten. 24-månedersregelen trådte i kraft med virkning fra og med 1. januar 2018.

Det betyr at de som fortsatt pendler til samme kommune når året skifter til 2020, vil miste fradraget sitt.

Økonomirådgiver Espen Øren i HR-selskapet Infotjenester skisserer følgende regnestykke i en situasjon hvor en arbeidstaker bor på østlandsområdet og pendler inn til Oslo.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms i Oslo er 13.000 kroner i måneden, ifølge Utleiemegleren. Det betyr at en pendlerbolig i snitt vil koste 156.000 kroner i året, og pendleren vil da fra 2020 miste 34.320 kroner i fradrag årlig, sier han til NTB.

– Denne 24-månedersregelen gjelder også kost, men det vil bare gjelde de som bor på hotell eller pensjonat. Det er lite sannsynlig at de som pendler over flere år, bor slik. De fleste vil nok da bo i boliger eller leiligheter, mener Øren.

Endringen kom i statsbudsjettet for 2018.