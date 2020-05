– Dette hadde aldri skjedd hvis ikke det var for at det ble innført karantene, sier Lizz Daniels til Dagsavisen.

Den siste tida er det mange som har bitt seg merke i de uvanlige og morsomme hattene Daniels lager og legger ut på Instagram. Noen ganger er det ledninger og kabler som blir til hodepynt, andre ganger kan det være tomme soyaflasker som settes sammen til en hatt.

Den siste tida har hun sett at innleggene på Instagram har gått fra å få mellom 20 og 30 likes, først og fremst fra venner, til å nå et langt større publikum.

– Alt er veldig spennende, og jeg føler at jeg er på sporet av noe. Jeg er kunstner, og har solgt malerier her og der, men plutselig har interessen vokst av seg selv, sier Daniels, som er fra England, men bosatt i Norge.

Første hatt ut

Ideen til den første hatten fikk hun da det begynte å komme mange nyheter om koronaviruset og spredningen av det. Daniels følte seg frustrert, og fant ut at hun ville lage en hatt for å finne en kreativ måte å få utløp for følelsene sine.

Den første hatten la hun ut på Instagram for fem uker siden. Da var det sølvfoile som var i sentrum, og Daniels sier hun fikk gode tilbakemeldinger fra vennene.

– Da tenkte jeg at jeg skulle lage en til, og litt etter litt falt alt på plass, sier Daniels.

Inspirasjon til kreasjonene får hun fra mye forskjellig. Det kan være noe hun ser som har en passende form, eller det kan være en setning som fester seg. Ting hun har samlet opp gjennom flere år kan plutselig bli en del av en av noe helt nytt.

– Jeg elsker å kle meg ut. Så det er fantastisk, og jeg koser meg virkelig, fortsetter Daniels.

– Smir mens jernet er varmt

Daniels mener det har kommet mye kunst den sista tida, særlig på internett, som er mørkere eller dystrere. Det prøver hun å være en motvekt til.

– Jeg prøver å balansere det og å være leken, men samtidig få folk til å tenke. Jeg viser også hvordan det er å være en kvinne på min alder, for man ser ikke så mange som meg på Instagram, sier kunstneren.

Hattene er ikke til salgs, men hun vil gjerne holde en utstilling for å vise fram verkene. Det handler ikke om å tjene penger, understreker Daniels. Prosjektet tar også opp flere andre aktuelle temaer i dagens samfunn, som resirkulering, det å finne stemmen sin og politikk, forteller hun.

Ennå har hun ikke bestemt seg for om hatteprosjektet skal fortsette når koronarestriksjonene lettes framover.

– Jeg tenker mye på det. Jeg har ennå mye som skal lages og flere ideer, men jeg tror det kommer en tid der jeg savner å male. Men i øyeblikket vil jeg smi mens jernet er varmt. Jeg er glad dette har skjedd med meg, og for at det gir andre glede, sier Daniels.

