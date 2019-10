Av Alf Ragnar Olsen, FriFagbevegelse

– Vi er ikke i mål med denne piloten ennå, men ser potensial i dette, sier kommunikasjonsdirektør i Posten Norge - Elisabeth Gjølme.

Posten ble nylig kåret til landets mest innovative bedrift. Parallellt med høyteknologiske nysatsinger som skal forenkle og effektivisere hverdagen, tester Posten også innovative tjenestetilbud innenfor mer tradisjonell tjenesteyting.

Eldre er målgruppen

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge sier til Posthornet at det nylig avsluttede pilotprosjektet har bekreftet at det finnes et marked for nye tjenester rettet mot en eldre målgruppe.

– Dette var et pilotprosjekt vi startet i mars - som gikk over en tre måneders periode, og som vi avsluttet i juni. Formålet var å teste ut hvorvidt det var behov og betalingsvilje hos brukerne for at postbudet kan stoppe og bistå med ulike gjøremål av praktisk karakter, når de er ute på postruten sin. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Telenor, Bodø kommune og Posten Norge, opplyser Gjølme.

Godt mottatt

Det er ikke tenkt at Posten skal bevege seg inn på helsetjenester. Det er mer i en praktisk retning, og det har vært eksemplifisert med å måke snø, skifte lyspærer, hente apotekvarer, matleveranser - altså mer praktiske ting som brukerne ønsker.

– Bodøprosjektet var rettet inn mot et eldre segment, og det er eldre beboere samt deres pårørende vi ser som målgruppe til et slikt tjenestespekter. Prosjektet ble svært godt mottatt. Det har vært veldig god stemning rundt dette initiativet, og at Posten kan bidra med denne typen tjenester, sier Gjølme.

Ikke i mål

Gjølme understreker at man fortsatt har en jobb å gjøre før prosjektet skal munne ut i et konkret til brukerne. Men det har ikke avtegnet seg noe tydelighet rundt hvilke type tjenster som er mest aktuelle. Vi har heller ikke kommet i mål med å kartlegge betalingsviljen knyttet til slike tjenester, så dette må undersøkes nærmere.

– Vi ser et potensial her, og dersom dette skal bli en realitet, ser vi for oss en type abonnementsordning der man kan kan ha postbudet tilgjengelig i eksempelvis 15-20 minutter, men det har ikke konkretisert seg i spesifikke tjenester. Det er langt unna å se at dette på noen måte skal demme opp for fallet i brevpost, understreker Gjølme.

Tryggere hverdag

– Demografiske trender i samfunnet er med på å underbygge at det vil være et behov for flere tjenester til hjemmet, påpeker Gjølme.

– Det er en del av det større bildet, og det man politisk har lagt opp til. Her til lands er jo hjemmet viktig for alle. Det er viktig for eldre at de kan bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som det er viktig for samfunnet og samfunnsøkonomien at de eldre bor hjemme lengst mulig. Det tror vi fortsatt, og alle tegn peker på at det vil være behov for mer praktisk hjelp til de som bor hjemme, og økt behov for sosial kontakt. Det kan være både fra bruker og pårørendes side. Den sikkerheten, at det er noen som kommer forbi og stikker innom, det kan gi mange en trygghet som er viktig for å bo hjemme lengre.

Undersøkes nærmere

– Her er vi igjen tilbake til forhold som går på blant annet betalingsvilje og forutsigbarhet. For Posten er avhengig av forutsigbarhet for postbudene, sånn at de vet hvor de skal stoppe på ruta, og kan planlegge sin arbeidsdag. Troen på at det kan være et potensiale i dette, er fortsatt tilstede. Men vi er ikke i mål med denne piloten. Vi må undersøke de nevnte forholdene rundt betalingsvilje, omfang og tjenestespekter, samt vurdere praktisk gjennomføring - før vi eventuelt kan gå videre med dette, sier Gjølme til Posthornet. (FriFagbevegelse)