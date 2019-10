– De sju personene er siktet for grov voldtekt av en kvinne, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet oppsøkte kvinnen en venninne kort tid etter at hendelsen skal ha skjedd natt til tirsdag.

– Hun fortalte henne hva hun hadde blitt utsatt for. Det skal ha vært fem-seks personer som var delaktig i selve voldtekten. Så ble politiet kontaktet av venninnen, og vi rykket ut til en adresse der sju personer ble pågrepet, sier Garder.

Pågripelsene skjedde ved firetiden natt til tirsdag.

– Ikke fast opphold

Han bekrefter at det er snakk om personer av østeuropeisk opprinnelse. De ser ifølge Garder ikke ut til å ha fast opphold i Norge, men politiet har ingen opplysninger om de ikke har lovlig opphold.

– De har ikke norsk statsborgerskap, men de har vært her en stund, sier han.

Garder opplyser at både kvinnen og de pågrepne har vært hos legevakt. Der er det er tatt prøver av samtlige for å sikre eventuelle spor og bevis for voldtekt. Det er også tatt beslag i mobiltelefoner og klær, og det foretas tekniske undersøkelser i boligen.

Behov for tolk

– De sju er nå i politiarresten i Hønefoss og Drammen. Vi tar sikte på å avhøre dem så fort som mulig, men det har vist seg noe logistisk utfordrende ettersom vi må skaffe både tolk og advokat til hver enkelt. Derfor vil det ta litt tid før vi kommer videre i etterforskningen og får gjennomført avhør, sier politiadvokat Garder.

Politiet vil fortløpende ta stilling til varetektsfengsling i løpet av onsdag og torsdag.