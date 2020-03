69 prosent svarer at det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien, 17 prosent svarer at det ikke er viktig, mens 14 prosent svarer at de ikke vet, viser undersøkelsen som er gjennomført av Kantar på oppdrag fra Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass synes det er oppmuntrende at så mange slutter opp om oljenæringen.

– Det viser at man ser hvilken betydning næringen har hatt og har for landet vårt og hvor vesentlig industrien er fremover også for å skape nye næringer, sier administrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Torsdag går Norsk olje og gass' årskonferanse av stabelen på Colosseum kino i Oslo.