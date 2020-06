– Hun sammenligner oss som demonstrerte mot rasisme med nynazister, mener leder av SVs inkluderingsutvalg.

Reaksjonene har vært sterke på sosiale medier i dag på uttalelser i Aftenposten fra statsminister Erna Solberg (H), publisert søndag kveld.

Lørdag demonstrerte store folkemengder foran Stortinget under antirasitiske paroler, i kjølvannet av black lives matter-demonstrasjonene mot politivold og rasisme i USA. Det har vært anslått opp mot 15.000 deltakere på demonstrasjonen ved Stortinget lørdag, og demonstrasjonen har skapt debatt om smittevern.

Overfor Aftenposten understreket Solberg at det aldri var aktuelt å legge ned forbud mot demonstrasjonen. I Aftenposten blir Solberg spurt:

«– Ville det vært annerledes hvis det var en annen sak, som det ikke var så lett å like?»

«Nei, jeg tror vår vurdering av ytringsfriheten ville vært akkurat den samme uansett. Men jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis vi hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon» svarer statsministeren.

– Absurd. Jeg reagerte sterkt og spontant. Uttalelsene fra Erna Solberg er sjokkerende, synes Marian Hussein, leder for SVs inkluderingsutvalg og vararepresentant til Stortinget.

– Jeg leste dette flere ganger for å ta statsministeren i beste mening. Men det er en sammenligning som ikke gir mening. Solberg ser ikke vesensforskjellen mellom en antirasistisk markering og nynazister som marsjerer nettopp for å true folk med minoritetsbakgrunn og vårt demokrati, sier Hussein til Dagsavisen.

Marian Hussein var blant flere politikere på Twitter som kom med skarpe reaksjoner på uttalelsene.

«Jeg håper for guds skyld at du hadde deltatt i en motdemonstrasjon dersom 15 000 nynazister hadde samlet seg foran Stortinget, Erna Solberg» skriver sentralstyremedlem i AUF Hodna Imad på Twitter.

«Men i all verden, Erna Solberg. Hadde 15.000 nynazister stått foran stortinget hadde smittevern vært vårt minste problem» skriver stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Åsmund Aukrust.

«Hei Erna Solberg. Vi hadde helt åpenbart reagert hvis tusenvis av nynazister skulle få demonstrere. Det burde du også (...) Du bør også tenke over sitatet ditt og hva det innebærer.» skriver Seher Aydar, vararepresentant for Rødt på Stortinget.

Flere setter dagens uttalelser i sammenheng med omstridte uttalelser fra statsministeren i VG sist uke om dødelig politivold i USA. Statsministeren ble sitert på at «politiet slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre i USA, rett og slett fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet».

«Hvordan greier Erna Solberg å rote det til sånn når hun snakker om rasisme? Gang på gang, over flere år? Uttalelsen nå om nynazist-demo er helt bisarr» skriver Snorre Valen, tidligere stortingsrepresentant for SV, nå politisk redaktør i Trondhemsavisen Nidaros.

– Vi har hatt nynazister som har marsjert i norske gater, i Erna Solbergs regjeringstid, påpeker Marian Hussein. I 2017 og 2018 gjennomførte Den Nordiske Motstandsbevegelsen demonstrasjoner i Fredrikstad, Moss og Kristiansand.

«Gå av, Erna». «Skam deg». «Skjerp deg, oppfør deg og still deg på rett side av historien» er blant andre reaksjoner fra publikum på Twitter.

Blant deltakerne i demonstrasjonen var statssekretær Saida Begum (H), ordførerkandidat for Høyre i Oslo under kommunevalget ifjor.

– At Erna Solberg sammenligner oss med nynazister viser hvor lite hun har forstått av svarte mennesker i Norge som prøver å si fra om strukturell rasisme og politivold, sier Hussein.

– Det var mer betryggende å høre politiets redegjørelse for sine vurderinger enn statsministeren, sier Hussein.

Politiadvokat Kai Spurkland skrev i Aftenposten at smittevernforskriftene etter politiets vurdering ikke forbød demonstrasjoner med over 50 deltakere.

– Det er absurd at vi som kjemper for menneskeverd og like rettigheter blir nevt i samme setning som en voldelig ideologi som vil ødelegge samfunnet vårt. Spesielt nå som vi har sett konsekvensene av nynazistisk ideologi i terrorangrepet i Bærum, og hørt uttalelsene i rettsalen fra en radikalisert nynazist.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor statsministeren ikke har rykket ut og forklart hva hun mener. Sist uke prøvde hun flere ganger å endre og bortforklare uttalelsene hun kom med i VG, sier Marian Hussein.

Uttalelsene til Solberg om minoritetsgrupper og kriminalitet ble gjenstand for skriftlig spørsmål i Stortinget.

«Vil statsministeren tydelig fordømme all form for rasistisk motivert politivold, uansett hvilken gruppe ofrene tilhører og uansett om det skjer hos Norges allierte stater?» skrev Miljøpartiet De Grønnes representant Une Bratholm 2. juni. Svaret fra statsminister Erna Solberg var: «Ja».

Nå kan uttalelsene fra Solberg om nynazister og demonstrasjon ende opp i Stortinget.

– Jeg forventer at SVs stortingsgruppe tar opp disse uttalelsene videre, sier Marian Hussein, som er leder for SVs inkluderingsutvalg, og tredje vara til Stortinget for SV i Oslo.

Statssekretær svarer: – Fordreier statsministerens ord

Til Dagsavisen svarer statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor:

– Her fordreier og feiltolker Marian Hussein og venstresiden statsministerens ord. Erna Solberg har støttet budskapet til demonstrantene i Oslo fredag. Hun har ikke sammenliknet dem med nynazister.

– Statsministeren har forsvart retten til å demonstrere og vist til ytringsfriheten og grunnloven. På spørsmål om hennes vurdering av demonstrasjonen ville vært annerledes hvis det var en sak «som ikke var så lett å like», var statsministerens poeng at ytringsfriheten også verner ytringer vi ikke liker. Nynazisme ble brukt som eksempel på ytringer og meninger hun ikke liker, understreker Alstadsæter.

– Regjeringens vurdering av ytringsfriheten opp mot Covid 19-forskriften ville vært den samme selv uavhengig av hva demonstrasjonen handlet om, sier statssekretæren.