«Varmer opp til jula med min gode venn Trygve hos NRK - resultatet kan du se i «Kvelden før kvelden» lille julaften!», skriver Støre på Facebook.

Arbeiderparti-lederen er klar på at jula er viktig for ham. Støre sier følgende i en SMS via sin pressekontakt:

«Jula betyr mye for meg! Den tradisjonsrike maten, de mer eller mindre gode filmene og den samme, gamle julemusikken gjør at roen senker seg. Jeg ser fram til å være sammen med dem jeg er aller gladest i, uten avbrytelsene som de dessverre ellers må leve med. I år blir det likevel en veldig spesiell jul. Det er så altfor mange som står uten arbeid og som vil gå gjennom jula med stor bekymring for framtiden. Det kommer til å prege jula i år.»

Fredrik Solvang har også lagt ut bilder av partilederne. Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) har også fått på seg julegensere i bildene NRK-profilen har lagt ut på Instagram. «Det blir vanskelig å ta dem helt på alvor neste gang de møtes i Debatten-studio for å diskutere hvordan landet skal styres. Heldigvis er det ingen som synger, men det er også alt som mangler i Juledebatten Kvelden før kvelden lillejulaften på @nrk», spøker Solvang.

Her er posten fra hans Instagram-konto:

Senterparti-leder Vedum la ut følgende oppdatering på sin Facebook-konto torsdag ettermiddag: «Solberg, Støre, Jensen og jeg møttes til juledebatt hos NRK i dag. Det var bare hyggelige tema og det ble mest temperaturer rundt spørsmålet ribbe eller pinnekjøtt på julaften. Jeg argumenterte selvfølgelig godt for ribbe. Det skal sendes på lillejulaften og jeg fikk hår for anledningen. Siv, Erna og Jonas stiller med kledelige hodeplagg da de alle har hår fra før. Det uhøytidelige innslaget kommer under Kvelden før kvelden sendinga til NRK.»

Onsdag skrev Dagsavisen at velgerne flokker seg rundt Vedum og Senterpartiet. På en fersk måling er Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre like store.

«For første gang i etterkrigstida kjemper tre omtrent like store partier om regjeringsmakt», skriver Dagsavisens Arne Strand om målingen.

