Roy Ervin Solstad, FriFagbevegelse

Vlantana er et litauisk transportselskap som etablerte seg med eget selskap i Norge i 2012. Selskapet har blant annet hatt oppdrag for PostNord, Schenker, Asko og Mowi i Norge.

Nå har avsløringer, gjort av Norsk Lastebileier-Forbund, NLF, vist at Vlantana har drevet med systematisk dumping av lønningene til sjåførene som har kjørt i Norge.

Selskapet har operert med doble timelister for å skjule langt lavere lønn enn tillatt. En liste viste at sjåførene kun var ansatt i 50-prosent stillinger, og en liste som viste den reelle arbeidstiden.

Den var ofte både ti, elleve og tolv timer daglig.

I Norge er lønna til lastebilsjåførene allmenngjort. Det vil si at på oppdrag i Norge, skal selv utenlandske sjåfører ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr en lønn på minimum 175,95 kroner timen.

Vlantana Norge hevdet lenge at de fleste sjåførene var ansatt i 50-prosentstillinger, men på en pressekonferanse tidligere denne uka la ledelsen seg flat for den dokumentasjonen som har blitt lagt fram. Da innrømmet selskapet alt, men unnskyldte seg med at de ikke kjente det norske regelverket godt nok.

Avsløringene har gjort at både Asko Norge og Schenker i Norge har sagt opp avtalene de har hatt med Vlantana, mens de to største av selskapets kunder, Mowi og Postnord, fremdeles avventer.

Tror Vlantana Norge avvikler

Siste nytt er at Statens Vegvesen har anmeldt selskapet for manglende dokumentasjon over sjåførenes kjøre- og hviletid. Sekretær i tariffavdelinga i Fellesforbundet, Morten Hagen tror at det nærmer seg slutten for Vlantana i Norge.

– Med vår kjennskap til transportbedrifter fra dette området er vi ikke overrasket over avsløringene til NLF. Det er kun en grunn til at de kan komme seg inn på det norske markedet, og det er pris. Vlantana er det eneste av disse selskapene som har etablert seg i med eget selskap i Norge. Denne smellen tror jeg vil gjøre at de ikke ser grunn til å drive videre i Norge med norske lønns- og arbeidsvilkår. Jeg tror Vlantana Norge snart er historie, sier han.

– Hva har Transportarbeiderforbundet og nå Fellesforbundet gjort med Vlantana?

– Vi var i kontakt med sjåfører og selskap for et par år siden, men ble avvist av begge parter. Siden har ikke vi gjort noe framstøt, sier Hagen.

– Har det skjedd noen endring på det, etter at denne saken ble kjent?

– Nei, og jeg kan heller ikke se at vi har fått noen innmeldinger fra Vlantana de siste ukene, sier Morten Hagen.

Positivt for bransjen

Jon Johannessen, som er hovedtillitsvalvgt for de organiserte i Fellesforbundet i Schenker, er glad for at hans selskap har sagt opp avtalen med Vlantana etter avsløringene.

– Vi vil ikke ha transportører som ikke betaler den lønna sjåførene skal ha, og dette viser at Schenker tar standpunkt mot sånne forhold i bransjen. Sånne transportører skal vi ikke ha, sier Johannessen.

Han tror imidlertid at Vlantana-skandalen vil være positiv for bransjen, og at den vil virke skjerpende.

– At Vlantana har mistet store oppdragsgivere, vil nok gjøre at andre selskaper vil vegre seg for å forsøke å underbetale sine sjåfører framover. Derfor er en slik avsløring bra, men vi må selvsagt fortsette å kontrollere at sjåførene får den lønna de skal, understreker Jon Johannessen.

Kan miste løyve

Ifølge NRK har Vlantana fått tre uker på seg til å dokumentere virksomheten sin i Norge.

– Hvis ikke kan Vlantana miste transportløyve sitt her i landet, sier Jon Molnes, leder for krimseksjonen i Statens Vegvesen til NRK.

Torsdag 21. november var Magasinet for fagorganiserte i kontakt med Terje Larssen, daglig leder i Vlantana Norge, på telefon. Han ba om å få spørsmålene våre epost, men disse har vi mandag morgen ennå ikke fått svar på.

