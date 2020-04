Frp-lederen kommer med den kraftige advarselen overfor TV 2.

– Det vil være et veldig dårlig signal og Fremskrittspartiet kommer ikke til å akseptere at iskanten sørover. Jeg vil minne statsministeren om at hun leder en liten mindretallsregjering som er avhengig av flertall i Stortinget. Hun sitter som statsminister fordi Fremskrittspartiet pekte på henne da vi gikk ut av regjering, og har regjeringen nå tenkt å legge andre hensyn til grunn olje- og gasspolitikken fremover og gjøre opp det flertallet uten Fremskrittspartiet, da lever denne regjeringen svært farlig, sier Jensen.

Hun mener det er nødvendig å være tydelig i saken.

– Nå er ikke tiden inne for å gamble med rammebetingelsene til vår aller viktigste næring, sier Jensen.

Regjeringen ventes å komme med sitt iskantforslag i løpet av denne uka.

