Siv Jensen etter nytt budsjettmøte: – Veldig god progresjon

– Jeg syns vi har hatt veldig god progresjon. Nå er det noen små ting som gjenstår, som vi må jobbe litt med. Men god progresjon, sa Jensen til den frammøtte pressen da hun kom ut etter et forhandlingsmøte på Statsministerens kontor mandag kveld.

Frp-lederen forhandler med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby om statsbudsjettet for neste år.

De fire partilederne er allerede godt på overtid, og det var også forhandlinger gjennom helgen.

Men nå ser Jensen lys i enden av tunnelen.

– Jeg syns vi har hatt bra progresjon de siste dagene. Men det er fortsatt noen gjenstående ting som vi nå må ta tak i. Det er helheten som er avgjørende for oss, utdyper hun overfor NTB.

Jensen understreker at det ikke er enighet ennå.

– Jeg har sagt på hvert eneste møte her inne at det er viktig for oss å bli tatt på alvor, og at gjennomslagene er reelle. Uten det så går det ikke.

Selve finansdebatten i Stortinget går førstkommende torsdag. (NTB)

