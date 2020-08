Sian-leder Lars Thorsen måtte sy tre sting etter angrep fra demonstranter som tok seg over politisperringene. To av de tre som er siktet har snakket med Bergens Tidende.

Alle er fra Midtøsten, og er i slutten av tenårene og tidlig i 20-årene. De forteller at de kjente godt til organisasjonen fra før.

– Vi har sett Sian-lederen har brent koranen og slike ting, sier en 19-åring som også er siktet for kroppskrenkelse.

De forteller at de ble oppfordret av personer i moskeen om ikke å delta i demonstrasjonen. Ingen av dem sier de hadde planlagt å ta seg over gjerdet, kaste stein eller egg, eller å angripe Sian-lederen. Det endret seg en stund etter at Thorsen hadde gått på talerstolen.

– Han sa grusomme ting om islam og Koranen. Vi synes det er vanskelig å forstå hvorfor det er lov å si slike hatefulle ting. Vi ville stoppe ham. Men det gikk altfor langt, sier 19-åringen.

I en video NTB scanpix tok opp under demonstrasjonen går det fram at angrepet på Sian-lederen skjedde rett etter at Thorsen omtalte Muhammed som en «falsk profet». Det samme har et vitne bekreftet til VG.

I alt 18 personer etterforskes av politiet etter hendelsen, blant annet for kasting av stein og ordensforstyrrelser. Noen er siktet for flere forhold.

