Ifølge Olsen pågår det nå et arbeid for å sikre at det etableres «nødvendig avstand» mellom oljefondet på den ene siden og AKO-systemet samt Tangens personlige formue på den andre.

Han viser samtidig til at Norges Banks hovedstyre allerede har forklart hvorfor konkrete løsninger som sikrer dette, først kunne komme på plass etter at ansettelsen av Tangen var offentliggjort.

– I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24. mars er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, sier Olsen i en pressemelding.

Sentralbanksjefen kommer med uttalelsen etter at representantskapet i Norges Bank mandag rettet krass kritikk mot prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Planen er at saken skal behandles i hovedstyret 27. mai. Selve ansettelsesavtalen vil bli gjort offentlig.

