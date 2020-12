Det er første gang Senterpartiet er største parti i partibarometeret Ipsos utarbeider for Dagbladet. Målingen er den andre i desember der Sp er størst. Partiet toppet også i TV 2s meningsmåling 1. desember.

– Jeg tar dette som en arbeidsordre fra folket. Senterpartiet har vært tydelige over tid på å sikre norske arbeidsplasser når denne krisen er over, og å ha tjenester nær folk, sier Vedum til avisen fredag.

Les også: Velgerne flokker seg rundt «Fugleskremselet»

Mangler ett mandat

Mandatberegningen viser at Ap og Senterpartiet bare mangler ett mandat på å ha flertall sammen på Stortinget. Beregningen gir 43 stortingsrepresentanter til Sp – to flere enn Ap får.

De fire borgerlige partiene får bare 66 representanter, som er 22 færre enn partiene har i dag.

Bare fem partier er over sperregrensen på 4 prosent for utjevningsmandater i denne målingen. De fire andre stortingspartiene, Venstre, KrF, MDG og Rødt, er alle under sperregrensen med en oppslutning på mellom 3 og 4 prosent. Det samme er tilfelle i Vårt Lands måling, som også ble publisert fredag.

Les mer om den her: Helt jevnt mellom Sp, Ap og Høyre på ny måling

Høyre faller mest

Høyre går mest tilbake på målingen, med 1,5 prosent. Med 18,9 prosent er partiet tredje størst. Det er det nest svakeste resultatet siden valget i 2017.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra november i parentes):

Ap 21,1 (-0,4), Høyre 18,9 (-1,5), Sp 22,3 (+3,7), Frp 12,9 (+1), SV 7,5 (+0,1), KrF 3,8 (+0,4), Venstre 3,5 (-1,1), MDG 3,9 (-1,4), Rødt 3,7 (+0,6).

Det er 732 respondenter i målingen som er tatt opp mellom 14. og 16. desember. Feilmarginen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.