– Det er en naiv sjarm over dorullnisser som jeg er veldig glad i, forteller Sebastian Solli.

Han er Norges mest profilerte dorullnisselager, og er inne i sitt tiende år som ivrig skaper av alt fra engler til kjendiser med dorullen som utgangspunkt.

– For ti år siden jobbet jeg en periode som kunst- og håndverkslærer i Vadsø. Jeg hadde en blogg som først og fremst ble lest av venner og familie, og ville gi leserne en annerledes julekalender, forteller Solli, som nå bor i Ski.

Sebastian Solli mener dorullnisser har en egen sjarm. Sin første dorullnisse laget han som de fleste andre som barn. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg husket dorullnissene fra jeg var liten, og la merke til at de var borte fra juleverkstedene på skolen. Så jeg tenkte det var morsomt å hente dem fram igjen, sier han.

Han startet med en vanlig julenisse, men «nissene» ble stadig mer alternative. Både Marianne Aulie, Oprah Winfrey og en blånisse fra filmen Avatar fikk plass i julekalenderen.

Ga ut bok

Siden oppstarten i 2010 har Solli laget en ny kalender med 24 nisser hvert år, og fått stadig flere følgere på sin Instagram-konto @dorullnissen. I fjor var han å se på NRK-programmet «Kvelden før kvelden» på lille julaften, og nylig kom han med boka «Den store dorullnisseboka».

– Boka er faktisk et direkte resultat av korona. Da folk hamstret dopapir som verst i vår, hadde en i forlaget nevnt i et møte at det måtte bli mye doruller til overs. En annen hadde sett meg og dorullnissene på TV, og dermed førte det ene til det andre, forteller han.

Mange har vokst opp med Jens Petrus og hans appelsinkalender. Foto: «Den store dorullnisseboka»

Til sammen har han laget over 600 ulike dorullnisser. Boka viser rundt hundre av dem, alt fra julenisser til politikere, kongelige, musikere, sportsprofiler og kjendiser. Den gir også detaljert oppskrift på en nissefamilie du kan lage til jul.

Bruk det du har

Selv om figurene til Solli kan se avanserte ut, er han opptatt av at man ikke trenger mye utstyr for å lage noe fint.

– Du kommer langt med en dorull og en rød serviett, sier han.

Han synes også at man ikke skal kamuflere dorullen for mye.

– Er det en dorullnisse, skal man se at den er laget av dorull, mener han, og tipser om at nissebabyer kan lages av papprullen du finner i smellbonboner. Tørkerull bruker han aldri.

Årets julekonserter blir amputert, men i stedet kan du kanskje lage din egen sølvgutt? Foto: «Den store dorullnisseboka»

I sin verktøykasse har han også blant annet et godt hobbylim, garn, perler, knapper, glitter, blondebånd, farget papir og mønstret tape.

– Det trenger slett ikke være dyrt å lage noe fint, men du må regne med å bruke litt tid, sier han.

Inspirerer andre

Solli er godt i gang med årets julekalender, som har fått tittelen «Innesnødd på Dorullby camping». Hver dag legger han ut en ny filmkarakter av dorull på Instagram, og kjører konkurranse om å gjette hvem det er.

Han håper han bidrar til at dorullnissene kommer til heder og verdighet igjen.

– Dorullnissene har blitt et symbol på stygg, hjemmelaget pynt. Slik trenger det ikke være! sier han.

Solli arbeider fremdeles som lærer, og har selvsagt satt elevene i sving med dorullnisselaging. I tillegg har han inspirert mange andre til å prøve seg.

– Folk sender meg stadig vekk bilder av dorullnissene de har laget. Det synes jeg er kjempegøy, sier han.

Nissefamilie i god gammel dorull-stil. Foto: «Den store dorullnisseboka»

Enkel nisseoppskrift

En enkel dorullnisse kan lages i en fei ved hjelp av ting du allerede har i huset.

– Man får mye gratis av mønstrete servietter, sier Sebastian Solli, og viser hvordan man kan lage en «Marius»-nisse ved å klippe til og lime en serviett med Marius-mønster rundt dorullen. Lue kan lages av en rød serviett.

Til øyne kan du for eksempel bruke perler eller små knapper, eller du kan bare tegne på med tusj.

Vil du ha hår, lager Solli det ved å surre en bunt garn rundt hånden, knyte på midten, lime rundt kanten på toppen av dorullen og frisere rundt.

Bruker mer tid på hobbyaktiviteter

Strenge koronarestriksjoner ser ut til å gi nordmenn mer tid til hobbyvirksomhet.

– Jeg har inntrykk av at folk i koronaperioden i større grad driver med hobbyaktiviteter, sier daglig leder i butikken og nettbutikken Hobbyhjørnet, Merete Eibakk.

– Vi har merket økt pågang, særlig nå på høsten, sier hun, og påpeker at høsten også normalt er høysesong for salg av hobbyprodukter.

– Mange lager julekort, kranser, julepynt og hobbyting med barna, sier hun, og legger til at hjemmelagde julegaver er både hyggelig å gi og få.

