Av NTB-Anders R. Christensen

– Både vi og resten av reiselivsnæringen står i en krevende situasjon og må tilpasse oss den nye normalen som vi ser for oss i den kommende perioden. Da må vi også justere bemanningen, sier fungerende administrerende direktør Asle Prestegard i Scandic Hotels Norge til NTB.

Tirsdag offentliggjorde hotellkjeden at de nedbemanner rundt 1.000 årsverk. Nedbemanningsprosessen vil starte i august, og den får konsekvenser for flere deler av Scandics virksomhet.

Ifølge selskapets årsrapport hadde selskapet 5.600 ansatte i Norge i 2019, og i alt 16.275 rom fordelt på 87 hoteller.

Ikke nok med permitteringsordningen

Den siste tiden har de fleste av kjedens hoteller vært helt eller delvis stengt som følge av at koronapandemien stoppet nesten all reisevirksomhet. Det har også gjort at mange av kjedens ansatte allerede er permittert. Nedbemanningen som begynner i august, vil føre til at mange ansatte vil miste sine jobber permanent.

– Vi venter en gradvis vekst når hotellene nå gjenåpnes, men det vil ta lang tid før vi er tilbake på et bærekraftig nivå. Derfor er det viktig for oss å være ærlig med de ansatte og gå ut med dette nå, sier Prestegård.

Han vil ikke si hvor mange ansatte selskapet har i dag, eller hvor stor prosentandel av de ansatte som nå står i fare for å miste jobben. Han vil heller ikke si hvor mye selskapet regner med å spare på oppsigelsene, men understreker at selskapet ikke har planer om å legge ned noen hoteller.

– Permitteringsordningen som er innført som følge av koronakrisen, gjelder ut oktober. Hvorfor begynner dere da med oppsigelser allerede i august?

– Det gjør vi fordi vi uansett må justere kostnadene våre etter den normalen vi ser for oss den kommende tiden. Permitteringsordningen har vært viktig for å unngå oppsigelser i en periode, men slik vi ser det, er det ikke nok til at vi klarer å unngå det nå, sier han, og fortsetter:

– Jeg vil likevel presisere at støtteordningene vi har dratt nytte av, har vært viktige for oss, og vi er takknemlige for støtten vi har fått for å dekke noen av våre faste og uunngåelige utgifter. Det er også viktig at myndighetene fortsetter med støtteordninger og kommer med lettelser i midlertidige restriksjoner, slik at vi kan ta oss gjennom krisen og beholde så mange medarbeidere som mulig i tiden som kommer, sier Prestegard.

Belegg på 6 prosent

Scandic er et svensk selskap og har hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen og Tyskland.

Ifølge Scandics rapport for første kvartal i 2020 gikk selskapet som helhet med et underskudd på 174 millioner svenske kroner. Omsetningen ble på 3.3 milliarder kroner, som er rundt 700 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor.

I april sto 94 prosent av selskapets rom tomme.