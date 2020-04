Av Frifagbevegelse-Ragnhild Heyerdahl og Tormod Ytrehus

Ved flere Scandic-hoteller har ledelsen skjermet seg selv ved permitteringer, mens de ansatte på gulvet har måttet gå. Det forteller tillitsvalgte FriFagbevegelse har vært i kontakt med.

Omaima Amdidach er én av de tillitsvalgte som opplevde permitteringsprosessen som veldig urettferdig. Hun er leder for Fellesforbundets klubb ved Scandic Fornebu.

Første runde med permitteringer på hotellet skjedde 13. mars. Amdidach forteller at hun hadde dialog med hotelldirektøren over telefon.

– Det var ikke reelle drøftinger. Ledelsen hadde allerede satt seg ned og bestemt hvem som skulle permitteres og ikke. Det eneste jeg var med på å drøfte, var om det var saklig grunn for permitteringene. Jeg hadde ingen innvirkning på kriteriene for utvelgelsen, sier hun.

Bare i avdeling for mat og drikke var det fire ledere på jobb fram til hotellet stengte den 20. mars. Det til tross for at det nesten ikke var gjester igjen på hotellet, forteller hovedtillitsvalgt Omaima Amdidach ved Scandic Fornebu. Foto: Håvard Sæbø

Amdidach reagerer kraftig på hvordan hotellet valgte ut hvem som skulle permitteres og hvem som fikk beholde jobbene.

Alle medarbeidere med unntak av fire personer mottok permitteringsvarsel, samtidig som alle lederne – til sammen elleve personer – fikk fortsette i sine stillinger.

– Det var ikke engang nok arbeid til alle. Flere av lederne satt hjemme den kommende uka fordi det ikke var gjester på hotellet, forteller klubblederen som selv jobbet i resepsjonen.

Noen av lederne hadde kort ansiennitet i virksomheten. En av dem hadde bare vært i jobben i noen måneder, påpeker hun.

– Det opplevdes veldig urettferdig. Når hotellet går bra, får vi høre hvilken fantastisk jobb vi gjør. Men når det går dårlig, så er det ikke bruk for oss.

FriFagbevegelse har lagt saken fram for hotelldirektør Claus Petersen. Han har ikke ønsket å gi noen kommentar.

Ferdig utfylt protokoll

Også Helena Bozicevic, hovedtillitsvalgt ved Scandic Helsfyr, har skrevet uenighetsprotokoller i fleng de siste ukene.

– Mitt klare inntrykk var at hele prosessen, også utvalgskretsen for permitteringene, var bestemt sentralt, sier den erfarne klubblederen.

Da hun møtte direktøren til drøftingsmøte 12. mars, ble hun møtt med en ferdig utfylt protokoll.

– I protokollen var det til og med forhåndsutfylt at klubben var enig. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne endre på det, og jeg svarte at det kunne hun banne på at jeg ville, sier en opprørt Bozicevic.

Saken fortsetter under bildet.

De siste ukene har vært vanskelige, forteller Helena Bozicevic, hovedtillitsvalgt ved Scandic Helsfyr. – Jeg må jobbe hardt hver dag for ikke å ta dette for mye inn over meg, sier hun. Foto: Håvard Sæbø

Så sent som i slutten av januar 2020, drøftet ledelsen og klubben ved hotellet permitteringer. Den gang gjaldt det permitteringer som følge av ombygging, og i protokollen står det at ledelsen skal være med i utvalgskretsen på lik linje med andre ansatte.

Når koronakrisen inntreffer en drøy måned senere, har ledelsen imidlertid skiftet mening, påpeker Bozicevic. Nå vil ledelsen av utvelgelsen skal skje etter avdeling, og Bozicevic skriver uenighetsprotokoll.

– Direktørens beskjed var at de ikke hadde noen plikt til å diskutere permittering av ledere med meg. Men hvorfor trengs det ledere når det ikke er noen å lede? spør Bozievic.

Frifagbevegelse har vært i kontakt med hotelldirektør Ellen Ravnå i Scandic Helsfyr. Hun henviser til Scandic sentralt. Se HR-direktørens kommentarer lenger ned.

Skal vurderes på lik linje

Når en bedrift må permittere, skal utvelgelsen normalt skje innenfor hele virksomheten. Det betyr at permittering av ledere skal vurderes på lik linje med andre ansatte.

Videre sier Hovedavtalen mellom LO og NHO at de ansattes ansiennitet – altså hvor lenge den enkelte har vært i jobben – skal legges til grunn når bedriften permitterer.

Reglene åpner imidlertid for at en kan se bort fra ansiennitetsprinsippet dersom det finnes saklige grunner for det. Ansattes kompetanse kan være en slik grunn.

Omaima Amdidach avviser imidlertid at det var ledernes kompetanse som gjorde det nødvendig å skjerme dem i første runde.

– Dette handlet ikke om kompetanse. Det var nesten tomt på hotellet. Du trenger ikke være hovmester for å henge noen poser med mat på dørene til gjestene, sier hun.

Ifølge Amdidach ble det laget to protokoller – en for ledelsen og en som omfattet de «på gulvet». Protokollen som gjaldt ledelsen, har hun imidlertid ikke fått noen kopi av.

– Beskjeden var at ingen i ledelsen hadde noe med Fellesforbundet å gjøre, og at det var derfor de hadde en egen protokoll.

– Beholdt den dyreste arbeidskraften

Ifølge Merethe Solberg, avdelingsleder i Fellesforbundets avdeling 10, er Scandic Fornebu ett av flere eksempler i Oslo-området på at hoteller i Scandic-kjeden har skjermet sine ledere.

– Vi skjønner at det må være noe ledelse til stede på et hotell, og det er helt naturlig at daglig leder er den siste som går. Men i Scandic-kjeden virker det som et gjennomgående trekk at de fleste ledere, inkludert mellomledere, har blitt skånet ved permittering, sier Solberg.

– Vi reagerer på at hotellene velger å beholde den dyreste arbeidskrafta og permitterer dem først, som står aller svakest. Mange av lederne ville trolig fått dagpenger som tilsvarer en vanlig ansatts fulle lønn.

Konserntillitsvalgt: – Ufint

Konserntillitsvalgt for Scandic-hotellene, Anne Marie Andersen, bekrefter overfor FriFagbevegelse at hun har fått flere henvendelser fra tillitsvalgte om at ledere og mellomledere har fått beholde jobbene, mens andre ansatte har blitt permittert.

– Det er ganske ufint, spør du meg. Som konserntillitsvalgt har jeg vært tydelig på at det må være en god og fornuftig fordeling mellom ledere og andre medarbeidere når hotellene permitterer, sier hun.

Det er grenser for hvor mange ledere som trengs på jobb når det ikke er noen å lede, påpeker hun.

– Hvis restauranten stenger, er det ikke nødvendig at både restaurantsjefen, hovmesteren og Food & beverage-sjefen fortsetter i sine stillinger.

Saken fortsetter under bildet.

Konserntillitsvalgt i Scandic, Anne Marie Andersen, vil ta saken opp med konsernet. Foto: Tormod Ytrehus

Andersen forteller at hun allerede har nevnt dette overfor hovedkontoret, og at hun kommer til å ta det opp i konsernet når situasjonen har roet seg litt.

Hotelldirektører og tekniske sjefer står igjen

Scandics HR-direktør, Elin Ekrol, skriver i en e-post til FriFagbevegelse at det er naturlig at avdelingslederne styrer arbeidet med å legge ned driften i sin avdeling når bedriften må stenge midlertidig.

– Det er viktig å sikre at prosessen gjøres riktig i forhold til lovverk og av hensyn til varer og verdier. Deretter vil også lederne permitteres, noe som er gjort gjennomgående i Scandic. Vi har hele tiden styrt etter bortfall av arbeidsoppgaver, altså når arbeidsoppgavene bortfaller så permitteres den ansatte, fortsetter Ekrol.

På de stengte hotellene er det nå bare hotelldirektør og teknisk sjef, som ikke er permittert, påpeker HR-direktøren.

Drømmer om uenighetsprotokoller

Scandic Helsfyr stengte dørene helt den 20. mars. Dermed ble Helena Bozicevic selv permittert. Nå prøver hun så godt hun kan å holde motet oppe og holde seg i aktivitet på dagtid.

– Men om natten drømmer jeg at jeg skriver uenighetsprotokoller. Jeg klarer ikke å svelge den urettferdigheten, avslutter Bozicevic.

