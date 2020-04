Av Alexander Vestrum

Ifølge en børsmelding dreier det seg om 1.900 fulltidsansatte i Sverige, 1.300 i Norge og 1.700 i Danmark.

– Covid-19 har tvunget SAS til å ta stilling til en helt ny virkelighet som kommer til å gi følger ikke bare i de nærmeste månedene, men i de neste årene, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

– Vår ambisjon er å fortsatt være det ledende flyselskapet i Skandinavia og dermed ha en bærende rolle i den skandinaviske infrastrukturen som en garantist for nasjonal og internasjonal tilgjengelighet. For å kunne fortsette å oppfylle denne viktige samfunnsfunksjonen, må vi tilpasse våre kostnader til de rådende omstendigheter, fortsetter han.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (Dagsavisen+)

– Proaktivt

Gustafson understreker at SAS-ansatte i gjennomsnitt har seks måneders oppsigelsestid, og at usikkerheten rundt etterspørselen og hvor lang tid det tar å tilpasse seg, gjør at SAS må «handle proaktivt».

– Det gir SAS fleksibiliteten til å raskt skalere opp virksomheten om etterspørselen kommer tilbake, men også å foreta ytterligere tiltak om innhentingen tar lenger tid enn ventet, sier konsernsjefen.

Sammen med representanter for fagforeningene starter SAS-ledelsen nå arbeidet med å finne løsninger som sørger for at så få som mulig rammes. Samtidig er selskapet beredt til å skalere opp og gjøre at færre rammes dersom etterspørselen tar seg opp raskere enn ventet.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Trist og leit

– Det er forferdelig trist og leit at vi tvinges til å tilpasse vår arbeidsstyrke til en lavere etterspørsel. Ikke minst med tanke på selskapets fremgangsrike reise de siste årene, som er gjort mulig av SAS' kompetente og verdsatte medarbeidere, sier SAS-sjefen.

I midten av mars kunngjorde SAS at selskapet stanset det meste av virksomheten og permitterte opptil 10.000 medarbeidere – 90 prosent av arbeidsstyrken.

– Svart dag

– Dette er bare trist, sier leder Nina Nordheim Pedersen i Kabinansattes Forbund om at SAS varsler kutt av 1.300 ansatte i Norge.

I en felles pressemelding betegner Kabinansattes Forbund og Norsk Flygerforbund avgjørelsen om å kutte til sammen 5.000 ansatte i Sverige, Norge og Danmark som en svart dag for skandinavisk luftfart.

– Det er med tungt hjerte vi har mottatt nyheten om at SAS vil redusere antall ansatte i et så stort omfang. Fram til nå har over 10.000 ansatte vært permittert, men at SAS nå må gå til massive oppsigelser er svært dramatisk, sier Nina Nordheim Pedersen.

– Dette er bare trist. Covid-19 har rammet luftfart globalt svært hardt verden over, og de brutale konsekvensene ser vi nå, sier Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund.

SAS-aksjen falt rundt 4 prosent da handelen åpnet på børsene i Oslo, København og Stockholm tirsdag formiddag.