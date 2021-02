Av Johan Falnes

– Vi forventer at ledere og bedrifter viser moderasjon, både når det gjelder lederlønninger, når det gjelder bonuser, og selvsagt også når det gjelder utbytter. Og det er viktig at det er et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene hvis man må nedbemanne, sa Sanner i spontanspørretimen i Stortinget onsdag.

– Jeg er helt enig i at det er uakseptabelt dersom kontantstøtte til bedrifter går til utbytte, sa han.

Men finansministeren mener det ikke vil være riktig å forby eiere å ta ut utbytte. Han viser til at utbytte kan være nødvendig for å betale skatter og avgifter og for å investere i nye arbeidsplasser.

– Det kan være en situasjon hvor det er nødvendig og riktig for bedrifter å ta ut utbytte.

Forsvarer nedbemanning

Sanner ble presset av Arbeiderpartiets Eigil Knutsen, som også ville ha svar på om bedrifter som har mottatt krisehjelp, skal kunne nedbemanne som de vil.

– Vi har sett at hotellkjeden Scandic har varslet oppsigelse av tusen ansatte. Samtidig viser nå tallene at samme selskap, som har varslet så mange oppsigelser, har mottatt 335 millioner kroner fra kompensasjonsordningene, påpekte Knutsen.

Men nedbemanning kan også være nødvendig for å redde arbeidsplasser, ifølge Sanner.

– Det kan være slik i enkeltbedrifter, og nå uttaler jeg meg ikke om navngitte, at det å nedbemanne faktisk er et verktøy for å redde arbeidsplasser hvis alternativet ville være at bedriften ville gå konkurs, sa han.

Fem tok halvparten

NRK melder onsdag at rundt 2.800 bedrifter så langt har hentet nesten 900 millioner kroner i koronastøtte. Men bare fem av selskapene har fått nesten halvparten.

Selskapene Oslo Plaza, Scandic, Hurtigruten, Color Line-gruppen og seismikkselskapet PGS har fått 402 millioner kroner – tilsvarende 46 prosent av tildelingene fra den nye kompensasjonsordningen, ifølge NRK.

Tallene omfatter kun utbetalinger fra den nye kompensasjonsordningen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB