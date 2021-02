Av Johan Falnes

– Norge er kaldt, og det er mørkt. Derfor er det viktig at vi har lavere strømpriser i Norge enn i resten av Europa, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han mener det nå må tas politisk grep etter mandagens sjokk der mange nordmenn opplevde en femdobling i strømprisene. Kaldt vær og høyt forbruk gjør at ekspertene tror prisene vil holde seg høye i ukevis framover.

Vedums svar er at elavgiften må ned. Han viser til at avgiften lå på 11,61 øre per kilowattime da Høyre-leder Erna Solberg overtok som statsminister i 2013. I 2021 ligger avgiften på 16,69 øre.

Blir forhandlingsspørsmål

De høye strømprisene ble også tema i spontanspørretimen i Stortinget onsdag. Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener prissjokket er spesielt utfordrende for landets pensjonister.

– Fremskrittspartiet er bekymret for deres situasjon. Vi etterlyser svar fra regjeringen på hva den vil gjøre for å avlaste de som blir hardt rammet av de høye strømprisene, sier han.

Ifølge Limi vil Frp nå løfte spørsmålet inn i forhandlingene i Stortinget om regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi.

Men Limi tror ikke nødvendigvis Vedums svar er det riktige:

– Å redusere elavgiften med ett øre eller to har lite for seg for dem som bor trangt og har dårlig råd. Det vil i størst grad komme de med store hus til gode.

Samtidig har Rødt fremmet et eget representantforslag i Stortinget om å gi økt bostøtte denne vinteren som følge av de høye strømprisene.

Både Frp og SV etterlyser samtidig tiltak som kan hjelpe de mange som nå går på dagpenger.

Bostøtte

De høye strømprisene ble onsdag tema i spontanspørretimen i Stortinget. Der bekreftet finansminister Jan Tore Sanner at det nå kan bli aktuelt med målrettede ordninger for å bøte på situasjonen.

– Hvis man skal iverksette noen tiltak, så mener jeg i så fall at bostøtten er det riktige virkemiddelet, utdyper Sanner til NTB.

Sanner viser til at bostøtten også tidligere er brukt som virkemiddel i slike situasjoner.

– Men jeg syns vi bør vente litt tid for å se hvordan strømprisene utvikler seg utover vinteren før vi gjennomfører nye tiltak, sier han.

Sanner påpekte også at strømprisene i fjor var de laveste på ti år.

