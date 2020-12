Den sosiale nedstengningen av Oslo videreføres til over nyttår.

Det ble klart på en pressekonferanse i regi av byrådet torsdag ettermiddag. Byrådet skal ta en ny vurdering 7. januar.

– Det er altfor tidlig å gjøre store lettelser i Oslo nå, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

Fra før har regjeringen videreført den nasjonale anbefalingen om at man kan ha inntil fem gjester til over nyttår, men har åpnet for unntak på inntil ti gjester to ganger i jula.

Det vil ikke gjelde i Oslo. I hovedstaden får maks ti personer være samlet privat.

– Skulle vi ha endret Oslos forbud på grunn av regjeringens nasjonale anbefaling, måtte vi ha hatt en helt annen smittesituasjon i Oslo. Det får vi støtte på fra nasjonale helsemyndigheter, sa byrådslederen torsdag.

Saken fortsetter under bildet.

F.h. byrådsleder Raymond Johansen, kulturbyråd Rina Mariann Hansen og helsebyråd Roberst Steen la fram byrådets koronatiltak inn mot jula torsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge/NTB

– Fortsatt alvorlig

Den sosiale nedstengningen av Oslo for drøyt fire uker siden har bidratt til å få smitten ned, men Johansen er tydelig på at kommunen fortsatt ikke er i mål:

– Smittesituasjon i Oslo er fremdeles alvorlig, sa Johansen.

– Selv om smitten har gått ned, har nedgangen denne uka stoppet opp. Smittetallene ligger på omtrent samme nivå som forrige uke, sa han torsdag.

Torsdag var det registrert 91 koronasmittede i Oslo siste døgn. Da byrådet innførte nye tiltak for litt over fire uker siden, var ukesnittet 140 smittede per døgn, skriver NTB.

Verst i øst

Nedgangen merkes også blant ungdom fra 13 til 19 år, som har bidratt mye til smittestigningen i høst, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Det er imidlertid store geografiske forskjeller internt i Oslo. Verst er det i Oslo øst, hvor bydel Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har det høyeste smittetrykket.

Nakstad forklarer forskjellene slik:

– Det er en trend vi har sett i hele Europa: i de store byene og særlig i bydeler der det bor mennesker fra mange verdenshjørner, tar det lenger tid å få ned smitten. Det har mange årsaker, blant annet språk og informasjon, men også praktiske årsaker ved at man bor mer trangbodd og at det kan være vanskeligere å sette seg inn i råd om smittevern og testing, sier Nakstad til Dagsavisen.

Må leve med strenge tiltak

Det høye smittetrykket gjør at Oslos innbyggere sannsynligvis må leve med strengere regler enn resten av landet til pandemien er over, sa Johansen torsdag.

Også Nakstad tror Oslo-beboere må innstille seg på å leve med tiltakene enda en stund framover.

– Vi må fortsatt ha tiltak for å få smittetallene enda lavere ned, og det må iverksettes enda mer målrettede tiltak der smitten allerede er. Det vet vi at Oslo kommune gjør på en veldig god måte, men det tar tid, og det er vanskelig å få redusert smitten i en by hvor man samtidig skal leve et ganske normalt liv uten nedstengning, sier Nakstad.

Saken fortsetter under bildet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen.

Han nevner den nye «drop in»-teststasjonen på Stovner som eksempel på målrettede tiltak vi vil se mer av framover.

– Det tror vi vil gi god effekt og føre til at flere tester seg, og dermed ikke smitter så mange som de ellers ville gjort.

Smitten kan øke igjen

Før vi kan begynne å leve mer normalt igjen, må smittetallene ned på samme nivå som ved inngangen av høsten, sier Nakstad.

Det samme budskapet kom han med i Aftenposten for en måned siden.

– Hvis ikke vil smitten fort øke igjen, og det skal faktisk ikke så mye til før den øker igjen sånn som det ser ut nå. Det er viktig for alle å huske at jo lavere vi kommer i smittetall, jo lettere blir det å leve normalt utover vinteren uten behov for inngripende smitteverntiltak i samfunnet, sier han.