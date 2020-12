Klagen gjaldt retten til familieliv i en sak der fem barn fra en norsk-rumensk pinsevennfamilie ble plassert i fosterhjem i 2015. Det lokale barnevernet mistenkte at barna ble utsatt for fysisk avstraffelse fra foreldrene.

Saken fikk mye internasjonal oppmerksomhet og store protester både i Norge og utlandet. I 2016 kom barna tilbake til familien. Foreldrene flyttet deretter tilbake til Romania med barna.

I forbindelse med at EMD så på saken, har staten påpekt at familien ikke har benyttet alle muligheter til å få saken prøvet i Norge. Derfor mener staten at saken ikke kunne behandles i Strasbourg. Det er Menneskerettsdomstolen enig i og har derfor avvist saken.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.