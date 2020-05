Så mye mer støy kan det bli i fjellet

Tirsdag vedtok nemlig et stortingsflertall bestående av Ap, Frp og Sp, å fjerne kravet om at det må være minst 2,5 kilometer mellom brøytet bilvei og ei hytte, før en kommune kan tillate eieren av hytta å bruke snøscooter for å frakte bagasje og utstyr.

Støygrense på 85 desibel

Bare i Trysil åpner det for at om lag 1.500 flere hytteeiere kan begynne å kjøre snøscooter, ifølge en undersøkelse gjort av Norsk Friluftsliv, som Dagsavisen har omtalt tidligere.

Slike snøscootere er på ingen måte det mest stillegående framkomstmiddelet som finnes, går det fram av kjøretøyforskriften. Mens støy fra personbiler normalt sett ikke skal overstige 77 desibel, er denne grensen satt til hele 85 desibel for snøscootere.

Det er identisk med høyeste tillatte gjennomsnittlige støynivå i arbeidslivet, ifølge Arbeidstilsynet.

Industribedrifter, verksteder, bygg- og anleggsbransjen og diskoteker, er eksempler på steder hvor støyen kan bli så høy.

Støy fra snøscootere ute i naturen, er likevel noe annet enn støy på steder hvor støy er vanlig, som der hvor det er mye biltrafikk.

– Sterkt framtredende

– Bilene kjører i et støyende miljø med mye annen bakgrunnslyd, mens lyden fra snøscootere blir sterkt framtredende og plagsom fordi de brukes i det som var et stille naturmiljø.

Det påpeker generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy.

– For å forstå dette kan man gå ut en stille sommernatt i sitt bymiljø og legge merke til hvor langt unna man kan høre en moped, for ikke å snakke om en motorsykkel. I naturen vil snøscootere kunne høres på mange kilometers avstand, avhengig av terrengforholdene, fortsetter han.

Denne støyplagen kan fort bli enda verre, advarer Winther.

– Snøscootere kan modifiseres for å gå raskere, blant annet ved at forbrenningsgassene transporteres hurtigere ut av motoren. Da blir lyden gjerne høyere, også mer enn 85 desibel. For snøscootere som er rigget for kappkjøring, er støykravene satt til mellom 96 og 100 desibel, avhengig av konkurranseklasse. Det kan være utfordrende å holde disse snøscooterne unna de vanlige snøcooterløypene.

Automatisk førerkort

Interessen for å kjøre snøscooter vokser. Bare i perioden 2014-2019 økte antallet registrerte snøscootere i Norge fra om lag 77.000 til nær 92.000, ifølge Norsk Friluftsliv.

Samtidig er det mange som skaffer seg førerkort for snøscooter. I årets tre første måneder var det 1.254 som besto teoriprøven, mens ytterligere 257 strøk på den. Det viser oversikter Dagsavisen har fått fra Statens vegvesen. Flest vordende snøscooterførere var det i Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland.

Potensielle, nye snøscooterførere finnes det likevel mange av i hele Norge. Fram til 1. juli 2006 var det nemlig slik at alle automatisk fikk anledning til også å kjøre snøscooter, når de skaffet seg førerkort for personbil.

Derfor er det nå i begynnelsen av mai 2020, hele 1.822.436 personer som kan kjøre snøscooter, ifølge Statens vegvesen. Siden endringen i 2006, har om lag 20.000 av disse på eget initiativ skaffet seg et slikt førerbevis.

– Overkjører demokratiet

Hvor mange som nå vil benytte seg av endringen Stortinget vedtok tirsdag, til å skaffe seg en egen snøscooter, er det stor uenighet om. Enkelte, som generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, er sikker på at det blir mer snøscooterkjøring. Andre, som Sps Sandra Borch, mener det «er bare tull».

Hva mange andre mener om dette, var stortingsflertallet lite interessert i å finne ut av, i forkant av voteringen om å fjerne 2,5-kilometerskravet. Verken Ap, Frp eller Sp så noen grunn til å vente på resultatet av en høringsrunde om dette, som ble sendt ut av regjeringen i forrige uke. SVs Lars Haltbrekken tar i bruk sterke ord når han skal karakterisere stortingsflertallets oppførsel.

– Ap, Frp og Sp overkjører demokratiet for å tillate mer snøskuterkjøring i naturen. De har sånn hastverk med å tillate dette at de ikke vil ta seg tid til å høre på hva organisasjoner og kommuner mener om saken, konstaterer han.

– Om vinteren går naturen på sparebluss. ​Derfor er bruk av snøscooter i utgangspunktet strengt regulert. Det er dyrelivet og friluftslivet som sitter igjen som taperne i denne saken, mener den tidligere lederen i Naturvernforbundet.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor de har sånn hastverk. Nå smelter snøen og om kort tid er det ikke noe snøscooterføre. De kunne lett ha latt demokratiet virke og hørt på synspunkter fra kommuner og organisasjoner, mener han.

Lars Haltbrekken, stortingspolitiker for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ja, det haster

«Snøscooteralliansen» avviser kritikken.

– Ja, det haster for oss å få et nytt regelverk på plass, uten at dette på noen måte går utover demokratiet vårt. Vi tillater heller ikke økt kjøring med snøscooter i naturen, vi gir bare lokaldemokratiet muligheten til å bestemme dette selv, sier Frps Terje Halleland.

Aps Runar Sjåstad argumenterer på lignende vis.

– Forslaget går ut på å gi kommunene økte fullmakter. Det styrker lokaldemokratiet. Kommunene vil stå fritt til å vurdere om de ønsker å åpne for kjøring til hytter som ligger nærmere enn 2,5 kilometer. De kan si nei, påpeker Sjåstad.

Han synes det «er litt rart» at regjeringen sendte saken på høring så kort tid før den skulle behandles av Stortinget. Det var også mange føringer og forutsetninger i høringsgrunnlaget, påpeker Sjåstad.

– Dette gjorde at vi leverte et løst forslag hvor vi presiserer at endringen skal tre i kraft 1. oktober.

Med en høringsfrist satt til 1. august, mener Sjåstad at regjeringen da vil ha tid nok til å gjennomgå høringssvarene, før 2,5-kilometerskravet oppheves to måneder senere.

– Trenger ikke snøscooter

I Norsk forening mot støy setter de nå sin lit til at også de som vil kjøre snøscooter, er opptatt av støy.

– Vi håper at de fleste som anskaffer seg snøscooter kjøper ny eller nyere modell. Da vil det foreligge en typegodkjenning som også opplyser om snøscooterens støynivå. Bransjen hevder at den nå produserer snøscootere med støynivå godt ned mot 70 desibel, forteller Ulf Winther.

– Hva tenker du om bruk av snøscootere i utmark?

– Støyforeningen mener at stillheten i naturen blir mer og mer verdifull etterhvert som denne ressursen stadig minsker. Ni av ti nordmenn vil bevare freden i naturen. Snøscooterbruken bør generelt begrenses selv om vi ser at en del har nytte av den i utøvelsen av sitt yrke. Denne gruppen tas det allerede vare på med nåværende regelverk, svarer Winther.

