Så mange leger og sykepleiere har meldt seg til koronatjeneste

Koronapandemien har satt landets sykehus under sterkt press og de siste ukene er det kommet flere oppfordringer til sykepleiere og leger og andre helsearbeidere om å melde seg til tjeneste.

Flere kjente personer, blant dem eventyreren Cecilie Skog og komiker Lars Berrum, har allerede fulgt oppfordringen og Skog har bedt andre gjøre det samme. Også i sosiale medier er engasjementet stort: Facebook-gruppen «Helsevesenet trenger deg» har i skrivende stund over 50.000 medlemmer.

Nå har Helsedirektoratet forsøkt å kanalisere alt engasjementet inn i en egen portal. I dag lanseres en egen nettportal hvor alle som har helsefaglig bakgrunn og som ønsker å bidra under korona-smitten, kan gå inn og registrere seg.

Helsedirektoratet ber alle med helsefaglig bakgrunn om å registrere seg på deres nettportal. Skjermdump: Dagsavisen

2,2 millioner kan bli smittet

– Vi må være forberedt på at det kan bli mangel på helsepersonell hvis denne krisen blir langvarig. Hvis vi tar utgangspunkt i det mest alvorlige scenarioet til Folkehelseinstituttet, så må vi mobilisere, sier avdelingsdirektør Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet til Dagsavisen.

Folkehelseinstituttet har tidligere anbefalt myndighetene å planlegge for at 2,2 millioner nordmenn blir smittet og at 733.000 blir syke.

Ifølge dette scenarioet vil 22.000 trenge sykehusbehandling og 5.500 av disse vil trenge intensivbehandling. I verste fall kan antallet som trenger sykehusbehandling være 30.000 og 7.600 av disse vil trenge intensivbehandling.

1.600 har meldt seg

Siden portalen til Helsedirektoratet så smått ble testet ut på tirsdag, har flere enn 1.600 personer meldt fra om at de ønsker å hjelpe til.

Av de som har meldt seg, er cirka 600 sykepleiere og i overkant av 300 er leger. Rundt 100 er bioingeniører, og resten er psykologer, fysioterapeuter, tannleger og vernepleiere, samt andre kategorier.

Det er de første tre yrkesgruppene det per nå er størst behov for, ifølge Forfang.

– Vi har fått meldinger om at det er stort behov for helsepersonell i kommunene, særlig på sykehjem. Så vet vi at det er behov for flere på intensivavdelingene, både intensivsykepleiere og anestesisykepleiere, og anestesileger. Det trengs også bioingeniører i laboratoriene, sier hun.

Formidler arbeidskraften videre

Forfang gleder seg over den store interessen.

– Vi vet at det er mange med helsefaglig bakgrunn som jobber i andre bransjer eller som nå er permitterte eller har sluttet i jobben, og vi er veldig glade for at de som er ledige, registrerer seg. Det er stort engasjement der ute, og det er veldig positivt, sier hun.

Avdelingsdirektør Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Når mange nok har registrert seg i portalen, vil Helsedirektoratet lage lister som de deler med kommunene og helseforetak, forteller Forfang. Direktoratet vil altså fungere som en slags arbeidsformidler.

– Det beste er at folk rekrutteres lokalt, men vi sitter på veldig mye informasjon om helsepersonell og har drevet aktiv rekrutteringskampanje mot disse. Nå går vi åpent ut og ber alle om å melde seg, sier hun.

Ahus-annonse satte Finn-rekord

På Akershus universitetssykehus har interessen for å hjelpe til vært formidabel, melder sykehuset i en pressemelding.

Totalt har Ahus fått inn rundt 1.500-2.000 søknader de siste ukene. En av sykepleierannonsene sykehuset har lagt ut, er attpåtil blitt en av de mest leste stillingsannonsene på Finn.no noensinne med nær 30.000 visninger, skriver Ahus i pressemeldingen.

Medisinstudent Anne Katrine er en av mange som har meldt sin interesse for å jobbe på Ahus. Foto: Ahus

– Vi jobber intenst for å være i forkant, sier HR-rådgiver Mikkel Christensen.

Med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikovurderinger, regner Ahus med å trenge 200-300 nye par hender i tiden som kommer. Men allerede nå merker sykehuset at det trengs flere på jobb med 700 ansatte i karantene.

– Pandemien skaper et høyt fravær. Noen prognoser tilsier at vi kan forvente 25 prosent frafall som følge av koronaviruset, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus.