Arif Erkøk er Ap-politiker og styreleder i Det Islamske kultursenter i Norge (DIKSIN). I mars i år var han og bystyrekollega Kjell Arne Hermansen (H) blant dem som sto vakt utenfor moskeer i Drammen, etter at en australsk terrorist drepte 50 mennesker i to moskeer i Christchurch, New Zealand. Til høyre diakon Signe Myklebust