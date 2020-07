Ryanair-passasjer: Politiet håndterte situasjonen godt

Til VG forteller den 19 år gamle israeleren at han forsto at noe var galt da toalettene ble stengt, men at resten av flygingen fra London til Oslo ble gjennomført som normalt.

Da flyet landet, ble passasjerene bedt om å vente til de ble evakuert. Rundt 20–25 bevæpnede politifolk tok seg så om bord i flyet.

– Det var ganske intenst. Vi satt med hendene våre oppe i været, sier Zimmer.

Den 51 år gamle britiske statsborgeren som er pågrepet og siktet for å stå bak trusselen, ble uten dramatikk holdt igjen i setet sitt da de andre passasjerene fikk forlate flyet.

– Han sa ikke så mye og var helt stille, sier Zimmer.

Resten av passasjerene ble så kjørt i buss til et mottakssenter.

– Jeg føler meg bra. Det var en ganske interessant hendelse, og det var skummelt da det først skjedde, men politiet håndterte situasjonen godt og profesjonelt, understreker Zimmer.