Siden mars har dørene åpnet seg automatisk for å forebygge koronasmitte, men 16. juli opplyste Sporveien og Ruter at de ville gå tilbake til normal rutine, noe som betyr at reisende selv må trykke på knappen for å få åpnet dørene.

Kommunikasjonssjef Cathrine Myhren i Ruter opplyser at valget ble tatt etter at tiltaksnivået på kollektivtrafikken i Norge ble endret fra rødt til gult.

– Vi avviklet tiltaket for automatisk døråpning basert på hvordan vi tolket Helsedirektoratets veileder for smittevern i kollektivtrafikken, sier Myhren til NTB.

Men nå velger Ruter og Sporveien likevel å fortsette med automatisk døråpning.

«Ruter og Sporveien følger råd fra helsemyndighetene og innfører automatisk åpning av alle dører på alle stasjoner», opplyser Sporveien på Twitter lørdag ettermiddag.

– Det kom klar beskjed fra helsemyndighetene gjennom mediene at automatisk døråpning er fornuftig, så da valgte vi å fortsette med det, forklarer Myhren.

