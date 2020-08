Rotevatn har ikke tenkt å utfordre Melby som Venstre-leder

– Jeg har ikke tenkt å utfordre en enstemmig innstilling som vi får anta at har stor oppslutning i partiet. Jeg er toppmotivert for å være nestleder og bidra til en god ledertrio, sier Rotevatn i et intervju med NRK.

Valgkomiteen i partiet kom søndag med sin innstilling til ledervalget, som skal skje på landsmøtet i september. Der står Guri Melby på topp som leder, mens klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja er innstilt som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Rotevatn svarer slik på spørsmål om han utelukker at han kan komme til å stille som lederkandidat dersom det kommer et benkeforslag på landsmøtet:

– Jeg har vært lederkandidat, jeg har vært veldig motivert til å bli leder i Venstre. Men det er mange andre gode kandidater til det, og Guri er en kjempegod kandidat som leder i Venstre. Og jeg støtter Guri som leder i Venstre. Det tror jeg blir bra. Og så har jeg ikke tenkt å utfordre en enstemmig innstilling som vi får anta at har stor støtte i partiet.

I en SMS til NTB gratulerer Rotevatn Melby med innstillingen.

– Jeg har forståelse for valgkomiteen sitt ønske om en enstemmig innstilling til landsmøtet. Guri er en svært dyktig politiker, og jeg vil gratulere henne med innstillingen, skriver han.

