Romeriksporten åpnet igjen – togtrafikken nærmer seg normalen

– Romeriksporten er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes signalfeil. Bane Nor jobber med å rette feilen, meldte Vy på sine nettsider tidligere mandag morgen.

Rundt klokka sju meldte Vy at togene kjører igjen, men at det stadig vil være forsinkelser og innstillinger fram til alt er tilbake i vanlig drift.

Klokka 9.19 melder Bane Nor at trafikken nærmer seg normal, men at det fortsatt kan være opp til ti minutters forsinkelse i lokaltrafikken. Statsforetaket skriver videre at trafikken ventes å være helt i orden i løpet av en time.

Vy opplyste at annenhver linje L1 ble innstilt mellom Asker og Lillestrøm, linje L13 mellom Oslo S og Lillestrøm og linje L14 mellom Asker og Skøyen.