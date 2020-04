Flere av de offentlige lederne som fikk påspandert det luksuriøse arrangementet, har varslet at arbeidsgiver nå vil ta regningen, men ifølge Nettavisen vil Rødt fremme forslag i Stortinget om at topplederne i staten må betale selv på grunn av det Rødt mener er brudd på reglene.

– De aller fleste som jobber i offentlig sektor må forholde seg til regelen om å finne rimelige alternativer ved reising i jobbsammenheng. Det at flere av dem som deltok på Tangens luksusarrangement tilhører makteliten, betyr ikke at reglene ikke gjelder for dem, og at skattebetalerne skal finansiere luksusgodene deres, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Fem deltakere på arrangementet var toppledere i offentlig sektor med mer enn én million i årslønn: Munch-direktør Stein Olav Henrichsen, FN-ambassadør Mona Juul, statsråd Torbjørn Røe Isaksen, NUPI-direktør Ulf Sverdrup og avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad.

Rødt-forslaget vil bety at de fleste av topplederne må betale 48.000 kroner fra egen lomme for brudd på reglene. Unntakene er Røe Isaksen (12.500 kroner) og FN-ambassadør Mona Juul (17.500).

