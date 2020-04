– Dette betyr fritt fram for privat berikelse. Stortingsflertallet åpner honningkrukka for kriminelle og useriøse selskaper og gir en gavepakke til eiendomsbaronene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en pressemelding.

Partiet fremmer nå egne lovforslag der de vil stille følgende betingelser:

* Ingen utbytte, hvis ikke tilskudd først tilbakebetales.

* Norske og bransjevise standarder for lønn og arbeidsvilkår.

* Gårdeiere må redusere husleie for å motta betaling fra dem som mottar tilskudd.

– Det er viktig at bedrifter som har blitt stengt ned eller fått redusert omsetning, raskt får støtte. Men det er oppsiktsvekkende naivt å ikke stille noen klare krav når man gir bort 50 milliarder av fellesskapets midler. Det var mulig å få inn tydelige betingelser, slik også LO-lederen sa da ordningen ble presentert. Det er ille at et bredt stortingsflertall ikke har lyttet til dette, sier Moxnes.

SV misfornøyd

Også SV mener korona-kontantstøtten har blitt en gavepakke til dem som vil misbruke ordningen, men, i motsetning til Rødt, stiller de seg likevel bak tiltakene.

– Det er uforståelig at flertallet nekter å sikre arbeidsfolk mot oppsigelser og at de nok en gang er villig til å la statlige krisepenger gå til utbytter for rike eiere. Krisepakken til bedrifter og arbeidsplasser har dessverre også blitt en gavepakke til de som vil misbruke ordningen, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs nestleder og næringspolitisk talsperson

– Bedriftene trenger kontantstøtte, det er alle enige om, og pakken har blitt mye bedre gjennom forhandlingene på Stortinget, men det er håpløst at flertallet sier nei til å sikre de ansattes jobber og hindre misbruk av ordningen, fortsetter han.

Frykter åpenhet smuldrer bort

MDG har krevd full åpenhet omkring krisestøtten til bedriftene, men fikk tirsdag ikke med seg stortingsflertallet.

– Åpenhet er veldig lett å støtte i teorien. Men så er det veldig ofte slik at når vi stiller konkrete krav, får vi ikke med oss stortingsflertallet. Det har også skjedd her, sier MDGs Une Bastholm til NTB.

Hun mener det bør være mulig å opprette en søkbar database med informasjon om hvem som har mottatt støtte, hvem bedriftens reelle eiere er og om, og eventuelt hvor mye, bedriften betaler i skatt.

Hun understreker samtidig at MDG stiller seg bak hovedlinjene i krisepakken.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug understreker at flertallet ønsker mest mulig åpenhet. Hun ser for seg en søkbar database, men minner om hensyn til offentlighetsloven og personvernregler.

– Bruk pengene med ansvarlighet

– Det skal bli lett å komme inn i ordningen, men vanskelig å misbruke den, sier Høyres Mudassar Kapur etter at det tirsdag ble enighet om kontantstøtten til bedrifter.

Kontantstøtten vil bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen, ifølge Kapur, som leder finanskomiteen på Stortinget. Han trekker også fram at enkelte bedrifter ikke vil treffes av ordningen.

– Vi skal følge godt med framover, slik at de som eventuelt har falt ut nå, kan følges opp framover, sier han.

Han har en appell til dem som nå skal motta penger.

– Bruk disse pengene med ansvarlighet, kløkt og på en slik måte at når vi en dag kommer over denne krisen, kan vi fort komme tilbake til en normal hverdag, sier Kapur.