I sin tale på Rødts digitale landsstyremøte lørdag sa Moxnes at det bør komme et stort beredskapsløft i velferden når regjeringen tirsdag legger fram sitt reviderte nasjonalbudsjett.

– Det er ingen som savner hedgefondforvaltere under krisen, men folk ser at sykepleiere, barnehageansatte, lærere, renholdspersonale, de som henter søpla vår, alt dette her, er avgjørende for å holde hjulene i sving og sikre at samfunnet går sin gang.

10.000 nye stillinger

Rødt-lederen ba om at applausen og de pene ordene som sykepleiere og andre velferdsarbeidere har blitt møtt med de siste ukene, følges opp med penger.

– Det vi krever, er at det kommer penger til minst 10.000 nye stillinger innen felt som barnevern, barnehage og sykehus. I tillegg må vi også styrke andre samfunnskritiske funksjoner.

Naivt å unnlate krav til bedriftene

Moxnes brukte også tid på å be om strengere krav til bedriftene som søker krisehjelp, i stedet for å sette forventninger til dem.

– Det er naivt, eller så er det veldig bevisst høyrepolitikk, kanskje det siste er mest sannsynlig, sa han.

Partilederen presiserte Rødts krav om at bedrifter som mottar statsstøtte, ikke får betalt utbytte verken i 2020 eller 2021, og at boligeiere med bedrifter som mottar penger av staten, også må bidra med å kutte i i husleien.

– For det tredje ønsker vi også at de bedriftene som får støtte, faktisk må dokumentere at de følger norske lønns- og arbeidsvilkår, sa Moxnes.

– Rødt har gått inn for å sikre at seriøse bedrifter overlever, men vi vil ikke gi fra oss 50 milliarder til bedriftseierne uten at å stille et eneste vilkår. Det er det som har skjedd på Stortinget.