Rødgrønne partier vil bruke oljefondets midler aktivt for klima

Det var i et intervju med E24 i forrige uke at Støre ytret at oljefondet bør tenke i baner rundt fornybar energi. Statsminister Erna Solberg svarte at oljefondet er i ferd med å investere i fornybar infrastruktur, men at det er grep som tas av økonomiske hensyn, ikke fordi Norge ønsker å nå visse politiske mål.

Klassekampen melder at SV, Rødt og MDG derimot er begeistret for uttalelsene fra Støre.

– Oljefondet med sine tusenvis av milliarder bør bli en maskin for forandring, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til avisa.

Helt konkret tar SV-nestlederen til orde for at oljefondet får en ordning med prekvalifikasjon, der selskaper på forhånd dokumenterer at virksomheten er innenfor klimamålene i Parisavtalen.

– Oljefondet bør styres etter et enkelt prinsipp om at man ikke kan investere i selskaper som undergraver Paris-målene, sier Fylkesnes.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG mener Støres uttalelser gir forventninger om at Ap-lederen kan bli med på «mer spenstige ting».

Dagsavisen mener: «Det er ikke bare fornuftig klimapolitikk. Det er antakelig også god butikk»

– At han er villig til å gå mye lenger i å flytte penger fra fossil til fornybar energi i oljefondet, sier Hermstad.

– Dette er gode signaler fra Støre. Det er klart vi må bruke noen av våre 10.000 milliarder kroner til fornuftig klima- og industripolitikk, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.