Ringnes tilbakekaller julebrus

Ifølge VG tilbakekaller Ringnes et lite omfang glassflasker med julebrus og Eplemost denne lørdagen. De skal ha avdekket skader i flaskemunningen på noen 0,33l blanke glassflasker.

Det gjelder blant annet glassflasker med Dahls Julebrus, Dahls julebrus Lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost.

– Av hensyn til sikkerheten til våre forbrukere har vi ikke noe annet valg enn å tilbakekalle produktene som er tappet på denne flasketypen, sier kvalitetssjef i Ringnes, Olaug Flakne til avisen.

Omfanget skal være svært begrenset, men kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, syns likevel det er trist:

– Å måtte trekke tilbake våre folkekjære julebrusprodukter under to uker før julaften er selvfølgelig trist og noe vi beklager på det sterkeste, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard til avisen.

Ifølge NTB er skadene på flaskene er synlige når flaskene er åpnet.

– Forbrukere skal derfor ikke være bekymret for at de kan ha drukket av en skadd flaske uten at dette er oppdaget, sier kvalitetssjef i Ringnes, Olaug Flakne til NTB.