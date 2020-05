Ringeriksbanen utsatt – igjen

Før nyttår var ferdigstillelsen av jernbaneprosjektet som skal bidra til kortere reisetid mellom Oslo og Bergen, planlagt til 2028. Reguleringsplanen ble endelig godkjent i mars i år, men treg politisk behandling førte til at ferdigstillelsen måtte utsettes ett år. Når regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varsler investeringsvedtak først i mai neste år, kommer ferdigstillelsen tidligst til å finne sted i 2030, melder NRK.

– Investeringsvedtak i mai 2021 kan åpne for anleggsstart høsten 2022, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane Nor.

– Det forutsetter også at Stortinget bevilger penger til dette i statsbudsjettet for 2022. Ferdigstilling vil avhenge av investeringsprofilen i Nasjonal Transportplan for 2022-33, som skal vedtas før sommeren 2021, og de årlige statsbudsjettene i hele prosjektperioden, sier han.

