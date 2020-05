Ifølge NRK beordret Børmer tollere til å væpne seg med pepperspray, til tross for at han visste at det manglet tillatelse fra politiet.

– Riksadvokaten har besluttet å gi Børmer en påtaleunnlatelse for å ha overtrådt våpenloven i perioden 16. januar til 6. februar 2019. I dette ligger at Riksadvokaten mener at Børmer har begått et lovbrudd og skal holdes strafferettslig ansvarlig for det, sier Monica Krag Pettersen, ved Statsadvokaten i Oslo.

Påtaleunnlatelse regnes som en strafferettslig reaksjon, men innebærer at det ikke blir gitt noen bot eller fengselsstraff for lovbruddet.

Tolletaten har tidligere fått en bot på 1,5 millioner kroner som følge av at 295 tollere ble utrustet med pepperspray til bruk i nødverge. Bevæpningen skjedde uten at tollerne hadde tillatelse fra politiet.

I oktober i fjor ble det imidlertid innført en hjemmel i våpenforskriften som åpner for at tollere lovlig kan bruke pepperspray i nødverge.