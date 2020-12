Det var NRK som først meldte om utsettelsen.

Mandag forrige uke startet rettssaken der 16 naboer har saksøkt staten og AUF for det planlagte minnestedet etter 22. juli-angrepene ved Utøyakaia. Konflikten om minnestedet har pågått i flere år.

Mange av saksøkerne var med og reddet ungdommer under terrorangrepet 22. juli 2011. Nå frykter de at et minnested som ligger tett på der de bor, vil føre til retraumatisering og psykisk skade. Naboene ønsker at minnestedet skal bli plassert lenger unna nabolaget.

I retten har staten og AUFs advokater argumentert for at man må ta mest hensyn til dem som har lidd de største tapene i angrepet.

Naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen bekrefter overfor NTB at rettssaken er utsatt. Han opplyser at rettssaken vil begynne igjen i starten av januar, men at tidspunktet ikke er avklart ennå.

Også AUFs advokat Pål Martin Sand bekrefter at det blir pause i hovedforhandlingen på grunn av sykdom.

