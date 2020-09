– Nei, svarte Bertheussen 15 ganger på aktors spørsmål om hun erklærer seg skyldig på de ulike punktene i den omfattende tiltalen.

Stående i rettssal 250 i Oslo tinghus, med tidligere justisminister og samboer Tor Mikkel Wara sittende like bak, holdt Bertheussen en svart stressball i hendene da aktor, statsadvokat Marit Formo, leste opp de 15 tiltalepunktene.

Da den innledende seansen var over, snudde hun seg mot Wara som smilte oppmuntrende til henne.

Facebook-bilde av seg selv på veska

Bertheussen bar en tøyveske med et bilde av seg selv og en tekst fra PSTs politiadvokat da hun møtte i retten tirsdag.

Fotografiet er det samme Facebook-bildet som er blitt publisert av henne. Bertheussen har plassert veska slik at teksten er godt synlig fra plassene der pressefolkene og rettstegnerne sitter.

Teksten på veska er skrevet av politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lyder slik:

« … i den videresendte mail fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden.»

…«fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun må aktivt motbevise sin skyld.» er uthevet med rødt.

Tiltalen: Angrep på demokratiet

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, tidligere justisminister Wara.

Den meget profilerte straffesaken fortsatte med at aktor gikk detaljert gjennom tiltalen og bevisgrunnlaget for den da hun holdt sitt innledningsforedrag.

Bertheussen skal starte sin frie forklaring for retten først onsdag morgen, mens Wara etter planen skal i vitneboksen torsdag neste uke.

Tekniske beviser

Flere tekniske beviser vil stå sentralt i saken. Påtalemyndigheten mener disse synliggjør at Bertheussen har gjort det hun er tiltalt for.

Ett av bevisene retten vil få presentert, er bevegelser registrert på mobiltelefonen til tiltalte gjennom en helseapp. De vil bli lagt fram av en politioverbetjent i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Appen viser blant annet skritt og bevegelser, som politiet mener har betydning for et par av hendelsene.

Det er satt av ti uker til rettssaken.

Saken fortsetter under bildet.

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen som starter i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mange vitner

Over 30 personer er innkalt som vitner, blant dem både statsråder, journalister, en teaterregissør og en språkforsker.

Hovedtyngden av vitnene er imidlertid tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som skal forklare seg om etterforskningen, åstedsundersøkelsene og kontakten med Bertheussen. Selv skal hun forklare seg seks ganger om de forskjellige postene i tiltalen, før de øvrige vitnene føres.

Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) skal vitne torsdag 24. september. Som med Wara, ble også ekteparet ifølge tiltalen utsatt for trusler som var egnet til å påvirke deres arbeid og begrense fri bevegelighet og tilgjengelighet.