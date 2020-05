Retten fikk se Manshaus' video fra moskeangrepet

NTB-Alexander Vestrum og Dag Kjørholt

Den svært dramatiske filmen, som er tatt opp med et GoPro-kamera, er 20 minutter lang og starter med opptak fra bilen han kjørte til Al-Noor islamic Centre i Bærum.

22-åringen synger i bilen. En av strofene lyder: «På vikingtokt til fremmed land, dro menn av nordisk ætt». Når han parkerer utenfor moskeen, ser han at parkeringsplassen er tom og at det ikke er noen folk der. Han utbryter: – Faen, det er ingen her jo!

Deretter går han mot en sideinngang til bygget, skyter flere skudd mot glassdøra som han knuser. Inne i moskeen blir to hagleskudd avfyrt uten at noen blir truffet. Kameraet fanger opp de tre som er inne i det teppebelagte bønnerommet.

Pågripes

Basketaket som følger, pågår ganske lenge og er fullt av skrik og stønn. Man ser føttene til en av dem som overmannet Manshaus. Kameraet fanger deretter opp bare lyd. Bildet er frosset i taket og 22-åringen ligger nå på gulvet.

– Du må spørre meg hvis du dreper meg. Ring politiet, sier tiltalte.

Deretter ankommer bevæpnet politi.

– Det er en person og vi har ham. En person er skadd, det er angriperen. Han har våpen og puster, sier politiet.

– Thank you very much, thank you very much, er det siste som blir sagt av en av muslimene som takker politiet.

En annen side

Mens aktor i sin utspørring tok for seg handlingene til tiltalte 10. august 2019 og hans motiver og tanker rundt dette, søkte forsvaret å tegne et bilde av 22-åringen fra barnsben av og fram mot samme dag.

Advokat Audun Beckstrøm, som forsvarer Manshaus sammen med advokat Unni Fries, fikk Manshaus til å fortelle fra hans mor døde da har var liten og fram til han studerte psykologi ved Universitetet i Oslo og bodde i leilighet med en av sine eldre brødre på Grünerløkka.

Retten fikk høre om en ungdom som eksperimenterte en del, både når det gjaldt seksualitet, rus og miljøer. Men også om en oppegående, skoleflink ungdom som var speider. Tiltalte smilte og lo litt innimellom og virket langt mer avslappet enn under aktors utspørring.

Retten fikk blant annet se karakterene hans fra Oslo by steinerskole og universitetet.

Angrer ikke

På spørsmål fra aktor, statsadvokat Johan Øverberg, svarte han at han ikke angrer på det han har gjort, og at han er fullt klar over at han risikerer en lang straff.

Han svarte motvillig da aktor spurte ham om drapet på stesøsteren, som var adoptert fra Kina. Manshaus forklarte i retten at han mener det kommer et tidspunkt hvor mennesker som har nære relasjoner til ikke-hvite, vil bli «jaktet på», også hans familie.

Han forklarte at han bestemte seg for å drepe søsteren da både faren og stemoren var ute av huset. Han gikk da inn på soverommet hennes med en salongrifle.

– Jeg sa «nå er det nok», sa Manshaus.

Søsteren ble drept med fire skudd, først tre mot hodet, så ett mot brystet. Hensikten var å drepe med minst mulig lidelse, forklarte han.

Nekter straffskyld

Manshaus nektet straffskyld da rettssaken startet. Han gjorde igjen OK-tegnet, et tegn som blir brukt av personer på ytre høyre-fløy.

Etter innledninger fra aktor og forsvarer, tok han plass i vitneboksen for sin frie forklaring.

– Hver anledning til å svartmale nasjonalsosialismen blir benyttet, sa Manshaus.

Han trakk fram holocaust som «kanskje den største løgnen» og bestred en rekke tall på døde blant annet i konsentrasjonsleirene.

– Da har retten oppfattet det, brøt tingrettsdommer Annika Lindström inn – før Manshaus rundet av denne delen av sin frie forklaring.

Tingrettsdommeren reagerte på at det virket som om Manshaus henvendte seg til et publikum utenfor rettssalen.

– Det er ikke en talerstol. Du avgir forklaring i retten til dommerne her, sa Lindström. (NTB)