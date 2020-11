– Dette er et resultat av de enorme verdiene vi får av den midlertidige grensehandels-stoppen, stopp i tjenestekonsumet og at nordmenn tar ansvar for smittevernet gjennom å begynne julehandelen tidlig, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at de fysiske butikkene har hatt en samlet vekst på 8 prosent de tre første ukene av november.

Les også: Oslo-politikere med millionlønn: Derfor blir det ikke kutt nå (+)

Butikkene innen hus og hjem har hatt størst omsetningsøkning med 44 prosent.

− Resultatene tyder på at vi i år bruker ekstra mye på å gjøre det koselig i hus og hjem til jul, sier Andersen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.