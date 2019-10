Reklame for LOfavør blir møtt med godt humør

LOfavør er et fordelsprogrammet for medlemmer av LO-forbund. I en reklame på sosiale medier annonserer LOfavør nå for gunstige førstehjemslån, men det er ikke lånevilkårene det skrives om i kommentarfeltet.

Bildet viser en norsk utøver at sporten rumpeldunk. Rumpeldunk er sporten som spilles i forfatteren J.K Rowlings Harry Potter-univers. I denne rir man på sopelimer for å få poeng ved å kaste baller gjennom motstanderenes ringer, eller mål. En kamp vinnes ofte ved å finne den såkalte gullsnoppen. En ekte utgave av sporten har vokst som en farsott de siste årene.



LOfavør

Ser ikke sopelime

Folk i kommentarfeltet på facebook ser derimot noe annet enn en sopelime mellom beina på utøveren i reklamen. Flere reagerer på humoristisk vis:



Skjermdump Facebook

– Damer med kølle og baller, hva er det dere prøver å si LO? Rumpeldunk? Dette blir for skjevt for meg... lyder en av kommentarene.

En annen skriver: – Hvor er resten av kosten? Ser litt suspekt ut

En tredje person mener at det som holdes mellom beina ligner mer på et nytelsesprodukt for kvinner, hvorpå hun får svar fra LOfavør som forklarer reglene i rumpeldunk-spillet. – Hvor er resten av sopelimen isåfall? spør en retorisk.

Dagsavisen har vært i kontakt med LO og sendt skjermdumper, men har ikke fått svar på publiseringstidspunktet.