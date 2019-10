Regjeringssplittelse om brillestønad – Frp holder fast ved kutt

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å innføre faste satser for støtte til barnebriller. For ordinære briller settes satsen til 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til det dobbelte, 2.400 kroner. Tiltaket anslås å gi en innsparing på 122 millioner kroner.

Arbeids- og sosialminister Hauglie sier til NRK at det nå skal være en gjennomgang av regelverket, og at det blir viktig å sikre barna som har alvorlige synslidelser og dermed høye brilleutgifter.

På spørsmål om det betyr at for eksempel et barn som trenger briller til 4.000 kroner, vil få dette dekket, svarer Hauglie følgende:

– Vi må komme tilbake til detaljene i unntakene, men vi legger opp til at de barna som trenger dyrere briller, skal få det.

Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja og partifelle Carl-Erik Grimstad har i Aftenposten gått ut mot brillekuttet, og Raja sier at Venstre på Stortinget vil gjøre det de kan for å reversere det.

Ifølge Raja er det flere i de andre regjeringspartiene som misliker forslaget. Finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF åpner overfor NRK for at det kan gjøres endringer.

Erlend Wiborg (Frp), som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, er misfornøyd med Venstre-politikernes framferd.

– Jeg er komitéleder og har ansvaret for dette forslaget i komiteen. Abid Raja eller Carl-Erik Grimstad har ikke pratet ett sekund med meg om dette. Men det er jo typisk at Raja går ut med dette i mediene uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken, sier Wiborg til Aftenposten.

Wiborg sier partiets utgangspunkt er at regjeringens politikk forblir som presentert i budsjettforslaget.