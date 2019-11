De fire partiene bekrefter budsjettenigheten i en pressemelding tirsdag.

– Vi er kommet til enighet om endringer, smått og stort. Vi bruker ikke mer penger, alle økninger tas fra et annet sted, sier Høyres finanspolitiske talsmann på Stortinget, Henrik Asheim, til VG.

Verken til tannregulering eller brillestøtte til barn har de fire partiene satt av mer penger. Begge disse sakene vakte betydelig debatt etter at forslaget til 2020-budsjett ble lagt fram i oktober.

Men Asheim viser til at 15 politibiler nå vil bli bedre utstyrt, at budsjettet bidrar til å digitalisere domstolene ved at de får mulighet til tale- og videoopptak, og til at yrkesfag får mer penger til utstyr.

Til NTB opplyser Høyre at de også kommer til å utvide ordningen med tilrettelagt transport for personer med nedsatt funksjonsevne (TT-ordningen) med 26 millioner kroner.

Føringstilskudd for fiskeriene

Regjeringen opplyser også om at de har satt av 23,4 millioner kroner til føringstilskudd for fiskeriene langs kysten. Formålet med føringstilskuddet er å opprettholde lokale fiskerier.

De bevilger også 14 millioner i føringstilskudd til fiskesalgslagene.

– I tillegg skal man bruke midler fra fiskesalgslagenes konto for inndratte midler, slik at vi opprettholder føringstilskuddet på samme nivå som i 2019. Det er et fornuftig og godt spleiselag, skriver Steinar Reiten, fiskeripolitisk talsperson og stortingsrepresentant i KrF i en epost til NTB.

Fem millioner til skipstunnel

NRK skriver at regjeringspartiene også har satt av fem millioner kroner til videre planlegging av Stad skipstunnel.

– Vi er glade og lettet over at Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget nå sikrer at fremdriften i arbeidet med Stad skipstunnel kan fortsette, sier ordfører i nye Stad kommune, Alfred Bjørlo til NRK.

De fem millionene er for å opprettholde framdriften i prosjektet.

– Viktige endringer

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad sier at de har gjort noen mindre, men viktige endringer.

– Totalt sett er jeg fornøyd med budsjettet. Vi har fått gjennomslag for å kutte makssats på eiendomsskatten og redusere bompengebelastningen. Begge deler ønsker vi å fortsette med, sier Bjørnstad.

SV kritisk til manglende midler

SV-leder Audun Lysbakken er kritisk til at regjeringen ikke har reversert kuttet i støtten til tannregulering og briller til barn.

– Det er utrolig, men dessverre ikke så overraskende, at regjeringspartiene ikke dropper kutt i støtte til barnebriller og tannregulering, skriver Lysbakken i en epost til NTB.