Regjeringen vektlegger, i tillegg til pris, flere andre krav for å delta i konkurransen om norske ruter, skriver FriFagbevegelse.

Det stilles også krav om at flyselskapene sørger for at grunnleggende fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger, etter ILO-konvensjonen, ivaretas i egen virksomhet og hos eventuelle underleverandører.

Det stilles også krav om at det skal være mulig å kjøpe såkalte gjennomgående billetter, noe som per i dag ikke er mulig med Wizz Air, skriver nettstedet.

– Sikrer et godt tilbud

Det var i en pressemelding onsdag at Samferdselsdepartementet opplyste at de har utlyst en konkurranse om drift av hver enkelt av de til sammen 18 flyrutene som per januar 2021 inngår i det midlertidige minimumstilbudet.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for statlig støtte for å sikre samfunnets transportbehov. Gjennom utlysningen av konkurranse om drift av rutene i minimumstilbudet sikrer regjeringen et godt tilbud til flypassasjerene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Konkurranse om 18 ruter

Følgende 18 ruter inngår i konkurransen:

* Ruter som ønskes operert med fly med minst 110 seter: Kristiansand-Oslo, Haugesund-Oslo, Molde-Oslo, Kristiansund-Oslo, Bardufoss-Oslo, Alta-Oslo, Kirkenes-Oslo, Tromsø-Oslo, Trondheim-Bodø-Tromsø.

* Ruter som er ønsket operert med Dash 8: Oslo-Florø, Bergen-Florø, Oslo-Ørsta/Volda, Stokmarknes-Bodø, Stokmarknes-Tromsø, Tromsø-Vadsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Alta, Tromsø-Kirkenes.

Alle flyselskaper i EU og EØS kan være med i konkurransen. Tidligere har SAS, Widerøe og Norwegian hatt kontraktene.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontraktene i første halvdel av februar.