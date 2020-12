Regjeringen vurderer nye tiltak – venter med å stenge grensen for fly fra Storbritannia

Saken er oppdatert

Av: Birgitte Vågnes Bakken, Vilde Skorpen Wikan, Linus Rørvik Hauge, NTB

Den nye virusvarianten som har spredd seg på De britiske øyer, kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. Storbritannia har derfor innført ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget, selv om viruset ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har opplyst at den nye virusvarianten har kommet ut av kontroll. Han ber alle som befinner seg i de rammede områdene, om å oppføre seg som om de har viruset.

Statsminister Boris Johnson understrekte lørdag at millioner nå må kansellere juleplanene sine.

Les også: Koronadødstallene er lavere her enn i mange vestlige land – hvorfor? (+)

Norge vurderer strengere tiltak

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten kommer til Norge og spres videre innenlands her i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding søndag.

Etter en hastevurdering av situasjonen, anmoder nå Helsedirektoratet alle som kommer til Norge fra Storbritannia, om å teste seg. Ifølge TV 2 ble alle som kom med fly fra Storbritannia til Gardermoen søndag, sluset rett videre til testing – i grupper på ti.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos FHI for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Alle innreisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene, skriver direktoratet.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Høie.

Les også: Frp og Ap fyrer opp krav om obligatorisk testing på grensen

WHO ber om opptrapping

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt medlemslandene i Europa trappe opp smitteverntiltakene på grunn av den nye virusvarianten som sprer seg i Storbritannia.

– Over hele Europa, hvor smittespredningen er intens og utstrakt, må landene styrke innsatsen for å få kontroll og forebygge smitte, sier en talsperson for organisasjonens Europa-kontor.

Søndag meldte en rekke land at de nekter innreiser fra Storbritannia. I tillegg til Nederland, Belgia og Italia, fulgte både Frankrike, Tyskland og Sverige etter utover kvelden.

Les også: EU-landene vurderer å sette Storbritannia i karantene

– Regjeringen må ta grep

Så langt har ikke FHI anbefalt å innføre innreiseforbud fra Storbritannia i Norge. Helsedepartementet opplyste til VG søndag kveld at det ennå ikke er besluttet om det samme skal innføres i Norge.

En som mener regjeringen sterkt bør vurdere å stenge grensen for reisende fra Storbritannia, er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

– Importsmitte dominerer nesten totalt i Norge nå. Samtidig meldes det nå om at en mutasjon av viruset er løs i Storbritannia, og den er 70 prosent mer smittsom. Den vil jeg ikke ha til Norge! Regjeringen må nå ta grep for å sikre oss, sier Johansen i et innlegg på Facebook søndag kveld.

Les også: Raymond Johansen oppfordrer regjeringen til å stenge grensene for reisende fra Storbritannia

Foreløpig ikke i Norge

Dersom den nye varianten er vesentlig mer smittsom enn de variantene vi allerede har i Norge og den sprer seg også her, vil det kunne påvirke den norske epidemien, vurderer Folkehelseinstituttet.

– Det er ingen holdepunkter for at virusvarianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom, sier imidlertid avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

FHI følger situasjonen nøye og intensiverer nå overvåkingen av visusvarianter. Utenfor Storbritannia er det nye viruset funnet i Danmark, Nederland og Australia, ifølge WHO. Søndag kveld ble virusvarianten også bekreftet hos en pasient i Italia som hadde reist fløyet fra Storbritannia til Roma. Søndag kveld var fortsatt beskjeden fra norske helsemyndigheter at denne virusvarianten ennå ikke er oppdaget i Norge.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia, har vi også sett i virus i Norge, men ikke så mange endringer og i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, sier Vold.

– Vi har per i dag ikke oppdaget virusvarianter i Norge der vi har konkludert med at endringene har påvirket smittsomheten, slik som den nye virusvarianten i Storbritannia trolig ser ut til å ha.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.